Fermín López ve Dani Olmo, Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nda oyun kurucu pozisyonu için rekabet ediyor; ancak her birinin konumu, yönetimi altında oynadıkları teknik direktöre göre farklılık gösteriyor.

Sport gazetesi, teknik direktörler Hansi Flick ve Luis de la Fuente'nin bazı farklılıklarla birlikte 4-3-3 sistemine dayandığını, ancak her ikisinin de bir oyun kurucuyla oynadığını ve bu pozisyonun Olmo ile López arasında paylaşıldığını aktardı.

Katalan kulübüyle sezonun başlangıcı ve İspanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde 4 maç oynadığı milli ara, teknik direktörlerin tercihlerinin farklı olduğunu ortaya koydu.

Fermín López, İspanya Milli Takımı'na, Barcelona'da Dani Olmo'nun önüne geçerek asıl oyuncu sıfatıyla döndü.

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López bu sezon Hansi Flick ile 5 maça ilk 11'de başlarken, Dani Olmo 3 maçta ilk 11'de yer aldı. Fermín, 4 gol atıp 2 asist yaparak sayısal anlamda da öne çıkıyor; Dani Olmo ise 3 gol pası vermiş olmasına rağmen, bu sezon Barcelona forması altında ilk golünü atmak için ısrarla çabalıyor.

Fermín López 466 dakika sahada kalırken, Olmo 342 dakika forma giydi; yani 124 dakika daha az.

Ancak durum milli arada tamamen tersine döndü. Fermín, Barcelona'da asıl oyun kurucu pozisyonunu üstlenirken, bu pozisyon İspanya Milli Takımı'nda hâlâ Dani Olmo'ya ait; tıpkı geçtiğimiz Dünya Kupası'nda Fermín'in yokluğunda olduğu gibi.

De la Fuente ile Dani Olmo, 4 maçın 3'üne ilk 11'de başladı. Yalnızca Hırvatistan'a karşı 4-1'lik büyük galibiyette forma giymedi. O maçta ilk 11'de yer alan oyuncu Fermín'di ve bu, mevcut UEFA Uluslar Ligi serüveninin başlangıcındaki tek ilk 11 görevi oldu.

Wembley Stadyumu'nda Fermín López maçın tamamını yedek kulübesinde geçirdi; Çek Cumhuriyeti karşısında ise 67. dakikada Olmo'nun yerine, ardından Hırvatistan'a karşı 71. dakikada yine Olmo'nun yerine oyuna girdi.

4 maçta 3 gol pası veren Dani Olmo, mevcut milli ara boyunca İspanya Milli Takımı ile 220 dakika sahada kalırken; Hırvatistan karşısındaki gol şölenini açan Lamine Yamal'ın golünde asist yapan Fermín López yalnızca 91 dakika forma giydi. Yani fark, Fermín aleyhine 129 dakika daha az oldu; bu da Barcelona'da yaşananın tam tersi bir durum.

Fermín López ve Dani Olmo şimdi, LaLiga ve UEFA Şampiyonlar Ligi atmosferine girmeye hazırlanmak üzere Barcelona'ya dönüyor.

Teknik direktör Flick'in takımı ekim ayı boyunca yoğun ve zorlu bir fikstür oynayacak ve Alman teknik direktörün, oyuncuların hazır bulunuşluğunu ve dinamizmini korumak için rotasyon politikasına başvurmak zorunda kalacağı kesin.

Alman teknik direktörün, hiçbir oyuncunun kaçırmak istemeyeceği maçlar için hangi oyuncuyu seçeceği sorusu ise hâlâ geçerliliğini koruyor; örneğin Paris'te Parc des Princes Stadyumu'na yapılacak ziyaret ya da 25 Ekim'de Spotify Camp Nou'da oynanacak El Clásico maçı gibi.

Flick ilk 11'ini korursa Fermín López'in şansı daha büyük olmaya devam edecek; ancak milli aranın ardından mevcut döneme daha büyük bir ivmeyle giren oyuncu Olmo.



