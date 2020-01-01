Denizlispor'un galibiyet hasreti sürüyor

Kötü gidişatının ardından teknik direktör değişikliğine giden Denizlispor, Bülent Uygun yönetiminde de toparlanamadı.

Süper Lig'de 'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Yukatel , son 8 karşılaşmasından yalnızca 3 puan çıkarabildi.

Ligde son galibiyetini 15. haftada deplasmanında 2-1'lik skorla aldıktan sonra 8 maçta 3 beraberlik ve 5 yenilgi alan Yukatel Denizlispor, 23. haftayı 24 puan ve averajla 13. sırada tamamladı.

Yeşil-siyahlı ekip, düşme hattındaki MKE Ankaragücü'nün 4 puan önünde yer alıyor.

Daha fazla takım

Son 8 haftada Aytemiz 'a 5-1 yenildikten sonra MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Yukatel Denizlispor, ikinci yarının ilk 2 haftasında 'a 2-1, Fraport TAV 'a 3-0 yenildi.

Haberin devamı aşağıda

Denizlispor, daha sonra ile 1-1, İttifak Holding 'la golsüz berabere kaldıktan sonra 22. haftada İstikbal Mobilya 'a 1-0 mağlup oldu.

22. haftanın ardından teknik direktör Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran ve Bülent Uygun'u takımın başına getiren yeşil-siyahlı ekip, Uygun yönetimindeki ilk müsabakada Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.

Yukatel Denizlispor, 24. haftada 1 Mart Pazar günü BtcTurk 'u ağırlayacak.