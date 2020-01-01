Denizlispor, Recep Niyaz ve Oğuz Yılmaz ile yeni sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, iç transferde savunma oyuncusu Oğuz Yılmaz ve Recep Niyaz ile yeni sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Mustafa Yumlu'dan tecrübeli oyuncu Oğuz Yılmaz ile 3 yıllığına, Recep Niyaz ile ise 2 yıllığına anlaşma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ali Çetin, "Mustafa Yumlu'nun ardından Oğuz Yılmaz'la da anlaşarak savunmada iki önemli oyuncumuzu kadromuzda tuttuk. Hayırlı olsun. İç ve dış transferde çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.