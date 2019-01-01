Denizlispor, Mehmet Özdilek'i duyurdu
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AA
Denizlispor, teknik direktörlük için Mehmet Özdilek'le anlaştığını duyurdu.
Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.
Bu sezon 7 lig maçında 2 galibiyet alan Horozlar'da yönetim Yücel İldiz'in görevine son vermişti.
Özdilek son olarak BB Erzurumspor'da görev almıştı.
👊 HOŞ GELDİN MEHMET ÖZDİLEK!— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor_) October 11, 2019
Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. #YukatelDenizlispor pic.twitter.com/dbqfBFOfvD