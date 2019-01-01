Denizlispor, Mehmet Özdilek'i duyurdu

Ege ekibinin yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu. Anlaşma sezon sonuna dek.

, teknik direktörlük için Mehmet Özdilek'le anlaştığını duyurdu.

Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Haberin devamı aşağıda

Bu sezon 7 lig maçında 2 galibiyet alan Horozlar'da yönetim Yücel İldiz'in görevine son vermişti.

Özdilek son olarak 'da görev almıştı.