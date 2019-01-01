Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin: Tercih edilen bir kulüp olacağız

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel 'un kulüp başkanı Ali Çetin, ligde ilk 5'te yer almak için mücadele edeceklerini belirterek, "Tercih edilen bir kulüp olacağız ve bunu tüm görecek." dedi.

Yeşil-siyahlı ekibin Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basına açık gerçekleştirdiği antrenmandan önce futbolcularla fotoğraf çektiren Çetin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni sezonun Denizli'ye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Süper Lig'de ilk 5'te yer almayı kendilerine hedef koyduklarını aktaran Çetin, "İlk 5'e ulaşmak için tüm gayretimizle, futbolcu ve yönetimimizle mücadelemizi sürdüreceğiz. Kısa süre içerisinde güzel bir transferi bitireceğiz. 8-9 transfer daha yapacağız. Yerli futbolculara ağırlık vermek istiyoruz. İlk 5'e oynayacağımız için en iyi futbolcuyu bulmak istiyoruz." diye konuştu.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın bir televizyon programında Yukatel Denizlispor'un yeni transferi Hugo Rodallega'nın transfer ücretiyle ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine Çetin, şunları kaydetti:

"Fatih Altaylı, Denizlispor'a 'Eti ne budu ne' diye söyledi. Burası Denizli. O etini budunu bilmiyorsa gösterelim Fatih beye. Yani yaptığı çok kötü bir açıklama. Biz 1 milyon 700 bin avroya adam almadık. Rodallega'yı 1 milyon 150 bin avroya aldık. İstiyorsa sözleşmeler burada. Yani insanları araştırarak yönlendirmesi lazım. Doğru değil ve programındaki açıklamaları üzülerek seyrettik. Söylenecek çok fazla bir şey yok. O da işini yapıyor. Ancak gerçeği biz kendimiz biliyoruz. Bizim etimiz budumuz yerinde. Sıkıntı yok. Biz hayal satın almıyoruz. Ödeyebileceğimiz oyuncuyu alıyoruz. Eylül sonu ekim ayına kadar da kulüpten kimsenin alacağı kalmayacak. Zamanında para ödeyen bir kulüp olacağız biz. Tercih edilen bir kulüp olacağız ve bunu tüm Türkiye görecek."

Yücel İldiz: "Ses getiren bir takım olmak istiyoruz"

Teknik direktör Yücel İldiz, Süper Lig'de iyi bir sezon geçirmek istediklerini dile getirdi.

"Denizlispor sıkıntılı günlerden aydınlık günlere geldi." diyen İldiz, "Şu dönemi iyi atlatırsak Denizlispor'u güzel günler bekliyor. Temelleri sağlam atmalıyız ve bu dönemi iyi değerlendirmeliyiz. Transferde almamız gereken çok mesafe var. Amacımız ligde kalmak ya da lige tutunmak demiyorum. Denizlispor'un varlığını belli edecek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için de kadroyu iyi yapmamız lazım. Transferde çok yol almamız gerekiyor. Eksikliklerimizi kapatıp, ligde ses getiren bir takım olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İldiz, transfer çalışmalarının sürdüğünü, 8-9 transfer daha yapmak istediklerini aktararak, şunları ifade etti:

"İkinci kamp dönemine kadar transferlerimizi büyük ölçüde tamamlarız diye düşünüyorum. En önemlisi Denizlispor'a yakışan bir oyun sahaya koymak istiyoruz. Kaliteli bir oyun ortaya koyabilmek adına kaliteli bir kadro kurmamız gerekiyor. Geçen sezon iyi bir oyun ortaya koyarak şampiyon olduk. Bu sene de çağdaş futbol oynayan Denizlispor'u oluşturmak istiyoruz."

Yeni sezon hazırlıkları

Denizli temsilcisi, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İldiz yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, koşu ve açma-germe hareketleriyle başladı.

Dayanıklılık ve pas organizasyonlarıyla devam eden idman, top kapma çalışmaları ve koşuyla tamamlandı.

Yeşil-siyahlı takımın yeni transferleri Tiago Lopes ve Tolgahan Acar idmanda yer alırken, izinli olan Muhammed Kehinde, Hugo Rodallega ve Cristian Sapunaru'nun Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek kampa katılacağı öğrenildi.