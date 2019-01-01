Denizlispor Kayseri deplasmanında yıkılmadı: 1-1

Erken golle geriye düşen Denizlispor, Kayserispor karşısında beraberliği 74. dakikada almayı başardı.

Süper Lig'in 5. haftasında ile Kadir Has Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip golü 13. dakikada Pedro Henrique'yle buldu. İlk yarı sarı kırmızılıların üstünlüğüyle geçilirken ikinci yarıda Denizlispor başkısı vardı. Konuk ekip de aradğı golü 74. dakikada Murawski ile bulmayı başardı.

1-1'lik beraberliğin ardından Kayserispor 5 hafta sonunda puanını 3'e çıkardı. Denizlispor ise 8 puana yükseldi.

Önümüzdeki hafta Kayserispor deplasmanda 'la karşılaşacak. Hafta içerisinde Hacettepe ile Kupası oynayacak olan Denizlispor ise cumartesi günü 'yı konuk edecek.

İlk yarıdan önemli anlar

3. dakikada Kayserispor atağında sağ kanatta topla buluşan Miguel Lopes'in ceza sahasına gönderdiği ortada, altıpas çizgisinin sol köşesinde topa iyi yükselen Adebayor'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta gitti.

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13. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattaki Miguel Lopes, ceza sahası içindeki Adebayor'a topu aktardı. Kaleye sırtı dönük topla buluşan Adebayor'un, arka direğe gönderdiği pasa koşu yapan Pedro Henrique'nin topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk devresi, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.