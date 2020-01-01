Denizlispor Burak Çalık ile yollarını ayırdı

Denizlispor, kadro dışı bıraktığı Burak Çalık'ın sözleşmesini feshetti.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel 'da bir süre önce alacakları için Futbol Federasyonuna başvuran ve kadro dışı bırakılan Burak Çalık'ın sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Burak Çalık'la yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verildiği ifade edildi.

Daha önce 'da forma giyen futbolcu Çalık, Denizlispor'a 26 Haziran 2018'de gelerek 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.