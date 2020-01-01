Denizlispor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
3 hafta sonra bir lig maçına çıkacak olan siyah beyazlılar, 4 maç sonunda 4 puan toplayabildi. Kara Kartal son 2 karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılmıştı.
Denizlispor ise 5 maç sonunda 5 puan toplarken geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetle morallendi.
|Maç
|Denizlispor - Beşiktaş
|Tarih
|26 Ekim Pazartesi
|Saat
|20:00
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
|beIN SPORTS 1
|İnternet yayını
|beIN Connect
Muhtemel 11'ler
Ev sahibi ekipte Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Fabiano Leismann'ın sakatlığı nedeniyle oynaması beklenmiyor.
Beşiktaş'ta ise N'Koudou, Bernard Mensah, Atakan Üner ve Ajdin Hasic maç kadrosuna alınmadı.
Denizlispor: Pantilimon, Özer, Subotic, Mustafa, Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Recep, Sagal, Varela, Rodallega.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan Töre, Güven, Aboubakar.