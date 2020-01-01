Denizlispor - Beşiktaş

Denizlispor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

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Besiktas
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3 hafta sonra maça çıkacak olan Beşiktaş, Denizlispor deplasmanında 3 puan arıyor.

Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

3 hafta sonra bir lig maçına çıkacak olan siyah beyazlılar, 4 maç sonunda 4 puan toplayabildi. Kara Kartal son 2 karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılmıştı.

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    Denizlispor ise 5 maç sonunda 5 puan toplarken geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetle morallendi.

    Maç Denizlispor - Beşiktaş
    Tarih 26 Ekim Pazartesi
    Saat 20:00

    TV & İnternet Yayını

    TV yayını beIN SPORTS 1
    İnternet yayını beIN Connect

    Muhtemel 11'ler

    Ev sahibi ekipte Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Fabiano Leismann'ın sakatlığı nedeniyle oynaması beklenmiyor.

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    Beşiktaş'ta ise N'Koudou, Bernard Mensah,  Atakan Üner ve Ajdin Hasic maç kadrosuna alınmadı.

    Denizlispor: Pantilimon, Özer, Subotic, Mustafa, Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Recep, Sagal, Varela, Rodallega.

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan Töre, Güven, Aboubakar.

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