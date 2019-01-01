Denizlispor, Antalya deplasmanından galip çıktı: 0-2

Süper Lig’in yeni ekibi Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı Antayalspor’u 2-0 yenerek 2’de 2 yaptı.

Süper Lig’in 2. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Rodallega'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Aissati'nin vuruşu Bahadır Öztürk'e çarparak Boffin'i yanılttı ve konuk ekip bu golle 1-0 öne geçti.

69. dakikada bu kez sahneye Denizlispor’un yeni transferi Barrow çıktı. Mbamba'nın pasıyla topla buluşan Barrow'un ceza sahasına girmeden sol ayakla yaptığı harika vuruş Boffin'i çaresiz bıraktı.

Ev sahibi Antalyaspor 79. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Beyaz noktanın başına geçen Aatif Chachechoue’nin vuruşunda kaleci Stachowiak gole izin vermedi. Stachowiak geçtiğimiz hafta da Selçuk İnan’ın penaltısını kurtarmıştı.

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Karşılaşmada başka gol olmadı ve konuk ekip sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından Denizlispor puanını 6’ya yükseltirken Antalyaspor ise 3 puanda kaldı.