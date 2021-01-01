Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği: Kritik üç puan Denizli'nin oldu

Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın buluşmasında Denizlispor sahasında konuk ettiği Gençlerbrliği'ni Ankara'ya puansız gönderdi.

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın buluşmasında Denizlispor sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni Muris Mesanovic'in 19'uncu dakikada gelen golüyle 1-0 yendi.

İki takımın da oyunun hücum tarafında üretkenlikte zorlandığı maçta Gençlerbirliği 90 dakika boyunca bir isabetli şutta kaldı. Bu skorun ardından Denizlispor 25 maç sonunda 21 puana ulaştı. Mehmet Altıparmak yönetiminde çıktığı üçüncü maçtan da galibiyetle ayrılamayan Gençlerbirliği ise sekiz maçlık galibiyet hasretiyle 20 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

Karşılaşmanın 6. dakikasında kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodallega'nın şutunda barajın üstünden geçen top kalecide kaldı.

7. dakikada Sagal'ın pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Mesanovic'in şutunda topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

14. dakikada Mustafa Yumlu'nun pasıyla topla buluşan Rodellaga'nın ceza sahası yayından attığı şutta meşin yuvarlak direğe çarparak yandan auta gitti.

17. dakikada ceza sahası içinde Sagal'ın çevirdiği topa Mesanovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

19. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Rodallega’nın kendi yarı sahasında verdiği topa hareketlenen Mesanovic, meşin yuvarlakla bir süre ilerledi. Mesanovic, savunmaya rağmen ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısını Yukatel Denizlispor 1-0 önde tamamladı.

56. dakikada Soner Dikmen'in ceza sahasının dışından sağ çaprazdan kaleye şutunda top soldan auta çıktı.

70. dakikada Sandro'nun altıpas üzerinden şutunda top kaleci Cenk Gönen'den döndü. Ceza sahasındaki tehlikeyi Fabiano topa kafa ile vurarak uzaklaştırdı.

73. dakikada Ahmad Yasin'in pasında topla buluşan Rodallega, ceza sahası içerisinde sol çaprazdan kaleye şutunda meşin yuvarlak kaleciden döndü.

90+3. dakikada Sandro'nun ceza sahası çizgisi üstünden çektiği şutta top üstten auta çıktı.

90+5. dakikada Rodellega'nın rakip yarı alanın ortalarından çektiği şutta kaleci Nordfeldt topu güçlükle kurtardı.

Karşılaşma Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.