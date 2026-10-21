"Ben her zaman farklı bir oyuncu tipi seçerdim" diyen Sammer, bu görüşünü Prime Video yorumcusu olarak dile getirdi. 59 yaşındaki Sammer, bunun yerine oyunun "biraz daha" "merkezinde" yer alan oyuncuları tercih ettiğini söyledi.

Sammer bilerek isim vermedi. BVB danışmanı, görüşünün tamamen öznel olduğunu vurguladı: "Ama benim düşünce tarzım bu. Bu yüzden futbolda hedefe ulaşmanın çoğu zaman birçok yolu var." Sammer, taraftarların gözdesine küçük bir iğneleme yapmaktan da geri durmadı: "Deniz Undav'ı röportajda gördüğümde, 'Şimdi bana ne söylemek istiyor?' diye düşündüm."

Ancak Sammer, Undav'ı "son derece doğal" bulduğunu ve 30 yaşındaki oyuncunun "bu takımda olağanüstü derecede kabul gördüğüne" inandığını söyledi. Bunun "büyük değer taşıdığını", dolayısıyla kaptanlık pazubandını takmasının da "bir ölçüde anlaşılır" olduğunu belirtti. Christoph Kramer ise şunları ekledi: "Bence zaman da biraz değişti. Kaptan olarak görmeyi sevdiğimiz o çok sıra dışı karakterlerden söz ediyorum. Böyle oyuncuların çok sayıda olup olmadığını, ayrıca ilk 11'deki yerlerinin her zaman garanti olup olmadığını bilmiyorum." 2014 dünya şampiyonu Kramer, forvetin "performansıyla takıma öncülük ettiğini" söyleyerek şöyle devam etti: "Matthias'ın da doğru söylediği gibi, bunun yanında son derece doğal biri. Bu da bir takım için önemli. 'Yok artık, bu nasıl kaptan olabilir?' dediğim yok."

Getty Images

Özellikle Bundesliga'da işler yolunda gitmiyor: Deniz Undav gol krizi yaşıyor

Undav, Almanya millî takımıyla çıktığı ve kendisi açısından başarılı geçen Dünya Kupası yolculuğunun (üç gol, iki asist) ardından kaptanlığı yazın Atakan Karazor'dan devralmıştı. Karazor, geçen sezon da artık tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu değildi. Undav, o tarihten bu yana oynadığı 10 resmî maçta yalnızca bir gol attı. Ancak dört golün daha hazırlayıcısı oldu. Bundesliga'da ise henüz gol katkısı kaydedemedi.

VfB, ligde şimdiye kadar farklı bir görüntü sergiledi. Svabyalılar ilk altı maçta yalnızca altı puan topladı ve son olarak HSV deplasmanında 1-0'lık acı bir yenilgi aldı. En büyük sorun, gol fırsatlarını değerlendirememeleri. Undav'ın forvetteki partnerleri Ermedin Demirovic ve Dzenan Pejcinovic de Bundesliga'da gol yollarında etkili olamıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ise durum bambaşka. Demirovic'in dört golünün de katkısıyla VfB, Atletico ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından yedi puana ulaştı. Morten Hjulmand'ın 64. dakikada gördüğü kırmızı karttan sonra bu maçta galibiyet bile mümkündü. DFB-Pokal'ın ilk turunda ise Pejcinovic hat-trick yaptı.