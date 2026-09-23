Jürgen Klopp geçen hafta ilk kadrosunu açıkladığında, pek çok sürpriz hazırlamıştı. Yeni milli takım teknik direktörü, 44 kişilik kadrosuna tam 16 ilk kez çağrılan oyuncu dahil etti; hatta aday kadro açıklandığı sırada beş aydan uzun süredir tek bir maça bile çıkmamış bir oyuncuyu da çağırdı: Serge Gnabry.

31 yaşındaki hücum oyuncusu, nisan ortasında adduktorlarından ağır bir sakatlık yaşamıştı. Bu yüzden sadece Bayern Münih ile sezonun son bölümünü ve Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nı değil, hazırlık dönemini ve sezon başlangıcını da kaçırdı. Gnabry dönüşünü ise ancak kadro açıklamasından bir gün sonra yaptı. Union Berlin karşısındaki 7-0’lık galibiyette 13 dakika süre aldı.

Klopp’un buna rağmen onu Almanya Milli Takımı’na çağırması, gerçekten de dikkat çekici bir güven göstergesi. Üstelik Gnabry, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala ve Finn Dahmen’in yanı sıra, milli maç döneminin tamamında takımda kalmasına izin verilen sadece dört oyuncudan biri.

Gnabry bir zamanlar Alman futbolundaki duraklamanın simgesi olarak görülüyordu

Çağrılmayan oyunculardan bazılarında, Klopp’un Gnabry’ye yönelik bu özel yaklaşımı ve bazı ret gerekçeleri şaşkınlık yaratmış olmalı. Deniz Undav kadroda yok, çünkü Klopp’a göre "sezona henüz tam olarak giremedi". Achilleus tendonu sorunlarına rağmen Undav en azından altı maç oynadı ve bu süreçte dört asist yaptı. Galatasaray formasıyla bu sezonun tüm resmi maçlarında süre alan Leroy Sane ise Klopp’a göre "henüz tam olarak tutunamadı".

Doğrusu, son dönemde bu iki isim de gerçekten ikna edici olamadı. Milli takım teknik direktörünün onlardan vazgeçip bunun yerine yıpranmamış yeni isimleri denemesi anlaşılabilir. Ancak Gnabry, Undav ve Sane’ye göre kesinlikle bu sezona daha az girdi ve daha az tutundu. Maç pratiği yok ve fiziksel olarak da hâlâ yüzde 100’den çok uzakta. Fark şu: Şimdi göz ardı edilen bu iki Dünya Kupası ilk 11 oyuncusundan farklı olarak, Klopp’un Gnabry konusunda DFB takımının yeni başlangıcında önemli bir rol oynayabileceğine dair temel bir hayali olduğu anlaşılıyor.

Kuşkusuz burada Gnabry’nin lehine olan nokta, utanç verici Dünya Kupası’nı kaçırmış olması ve bu nedenle Klopp ile kamuoyu tarafından daha az yük taşıyan bir isim olarak görülmesi. Hem de 31 yaşında olmasına, yani futbolcu yaşı açısından artık daha ileri bir dönemde bulunmasına rağmen. Nitekim 44 kişilik kadroda Gnabry’den daha yaşlı olan sadece kaptan Joshua Kimmich (o da 31) ile yeni ama eski birinci kaleci Marc-Andre ter Stegen (34).

Genel olarak bakıldığında, Gnabry’nin yakın geçmişte gösterdiği gelişim dikkat çekici. Çok da uzun olmayan bir süre önce o da sürekli tartışılan bir isimdi. Milli takımda ama özellikle Bayern Münih’te. Fazla pahalı, sakatlığa fazla yatkın ve benzeri eleştiriler. Sane’ye ya da Leon Goretzka’ya ve zaman zaman Kimmich’e benzer şekilde, Gnabry de Alman futbolundaki duraklamanın simgesi olarak görülüyordu.

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Serge Gnabry, Bayern Münih ile güçlü bir sezon geçirdi

2025 ilkbaharında bile Bayern Münih’te satış adayı olarak görülüyordu. Ancak sonra kader ona son derece cömert davrandı. Thomas Müller Vancouver’a veda etti, Jamal Musiala ağır sakatlandı, Münih ekibi de pahalı bir yeni transfer yapmak istemedi. Serge, 10 numara pozisyonunda sana bir ilk 11 yeri teklifimiz var! Ve Gnabry bu beklenmedik fırsatı değerlendirdi.

Geçen sezon 21 skor katkısı yaptı ve Harry Kane, Michael Olise ile Luis Diaz arasında serbest bir unsur olarak Münih oyununun içine ek bir boyut kattı. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde bazı olağanüstü performanslar sergiledi. Paris Saint-Germain’e karşı lig aşamasındaki galibiyette, Diaz’ın kırmızı kartı nedeniyle devrede oyundan alınmadan önce Gnabry neredeyse kusursuz bir devre oynadı. Atalanta Bergamo’ya karşı son 16 turunda ve Real Madrid’e karşı çeyrek finalde de parladı. Bu süreçte uzun süre düşünülemez görünen şey de gerçekleşti: Gnabry, şubat ayında Bayern Münih ile yeni sözleşme imzaladı (2028’e kadar).

Onu ancak sezonun kritik bölümünden hemen önce yaşadığı ağır sakatlık durdurabildi. PSG’ye karşı yarı finalde, lig aşamasında PSG ile oynanan maçtaki formundaki bir Gnabry ile neler mümkün olabilirdi?

Vincent Kompany: "Ne kadar iyi olduğunu unutmadık"

Gnabry son aylarda dönüşü için çalışırken, Bayern Münih’te onun asıl pozisyonu olan ofansif orta sahadaki rekabet daha da kızıştı. Münih ekibi, Ismael Saibari’yi güçlü Dünya Kupası’nın ardından PSV Eindhoven’dan 50 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Aynı zamanda Musiala da son dönemde yeniden en iyi formuna yaklaşmıştı. Michael Olise ve Lennart Karl da merkezde oynayabiliyor.

Gnabry’nin Union karşısında dönüşü belirginleşirken teknik direktör Vincent Kompany, "Geçen sezon ne kadar iyi olduğunu unutmadık" dedi. Kompany, Gnabry’nin "yeniden kendi seviyesine gelmesi halinde, o pozisyondaki diğer herkesin de iyi olması gerektiğini" söyledi. "O zaman yine bu pozitif rekabet dinamiğine sahip olursun. Sonuçta istediğimiz şey de bu."

Klopp’un güveni sayesinde Gnabry şimdi, milli takım kampında geri dönüşünü sürdürme konusunda rahat bir konumda bulunuyor. Gnabry, "Beni götürmesi ve orada ritmimi korumaya devam etmem benim için çok büyük bir artı" dedi. Dört maçtan birinde DFB formasıyla dönüşünü yapması da gayet mümkün.