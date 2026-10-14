Stuttgart ekibinin kaptanı, Angelo Stiller'in harika hareketinin ardından verdiği pasla 29. dakikada soğukkanlı bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi. Undav, bu golüyle Optaverilerine göre geçen sezondan bu yana Avrupa kupalarının ana aşamalarında en fazla gol katkısı yapan Alman oyuncu da oldu.

30 yaşındaki oyuncu, bu dönemde 12 gole katkıda bulundu: Dört gol attı, sekiz asist yaptı. VfB'nin Viking Stavanger karşısında 3-1 kazandığı açılış maçında da iki golün hazırlayıcısı olmuştu. Böylece geçen sezon Stuttgart ekibinin son 16 turuna yükselip sonunda FC Porto'ya elendiği Avrupa Ligi'nde dokuz gol katkısına ulaştı.

Bu gol, daha önce üç kulvarda da gol atamayan Undav için aynı zamanda bir rahatlama oldu. Golcü oyuncu sezona aşil tendonundaki sorunlarla başlamış, zaman zaman şanssız geçen performansları nedeniyle eleştiri almıştı. Almanya Millî Takımı'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp da eylül ayında onu geniş kadrosuna almamıştı.

Deniz Undav, Dünya Kupası'nda ve VfB Stuttgart'ta etkileyici performans sergiledi

Oysa Undav, Dünya Kupası'nda Almanya Millî Takımı formasıyla dört maçta üç gol atmış ve takımın az sayıdaki olumlu isimlerinden biri olmuştu. VfB adına 25 gol ve 14 asist kaydettikten sonra yeni sezon öncesinde kaptanlığı Atakan Karazor'dan devralmıştı.

Teknik direktör Sebastian Hoeneß ise Undav'a her zaman destek verdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçları öncesinde, "Bana göre Undav'ı istatistiklerle açıklamaya kalkışan biri daha baştan kaybetmiştir" dedi.

VfB maçı 3-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne mükemmel bir başlangıç yaptı. Josha Vagnoman'ın ortasında Sandro Cruz'un kendi kalesine attığı gol (65.) ve Ermedin Demirovic'in golü (90.) Stuttgart ekibinin diğer gollerini getirdi.

VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß beş değişiklik yaptı

Hoeneß, Paderborn maçının (2-0) ardından kaleci dâhil beş değişiklik yaptı: Uzun süren sakatlığından sonra kısa süre önce Bundesliga'daki ilk maçına çıkan Dennis Seimen'in yerine Fabian Bredlow oynadı. Hoeneß, kaleci değişikliği hakkında "Dennis dört aylık bir sakatlıktan dönüyor" dedi.

VfB oyuna açık biçimde hâkim olduğu için Bredlow'a başlangıçta pek iş düşmedi. Ramon Hendriks (15.) ve Undav (24.) ilk fırsatları değerlendiremedi. Ardından kaptan, hafifçe yön değiştiren şutuyla skoru 1-0'a getirirken biraz da şanslıydı. Kısa süre sonra Josha Vagnoman'ın sert şutu üst direğe çarptı; ikinci gol neredeyse geliyordu. Devamında Dominik Takac, takımının devre arasına daha büyük farkla geride girmesini önledi.

İkinci yarıda, eski dünya yıldızı Yaya Toure'nin çalıştırdığı Bratislava oyuna daha iyi ortak oldu. Sandro Cruz'un şutu üst direğe çarptı (61.). VfB kısa süreli bir bocalama yaşadı, ancak Cruz'un talihsiz bir dokunuşla yönünü değiştirdiği Vagnoman'ın sert ortasıyla golü buldu. Stavanger karşısında hat-trick yapan Demirovic ise son bölümde kafayla ağları buldu.



