Deniz Türüç ve Ömer Bayram'dan genç taraftara jest

Hollanda asıllı iki oyuncu, 11 yaşındaki Hüseyin Taşpınar'ı İstanbul'da maça davet etti

forması giyen Deniz Türüç ve 'da top koşturan Ömer Bayram, 'da katıldığı televizyon programında okulda yaşadığı sıkıntılardan bahseden Hüseyin Taşpınar isimli genç bir taraftara videolu cevap gönderdi.

Göz kapağı ve ayağında doğuştan gelen sorunlarla baş etmeye çalışan 11 yaşındaki Taşpınar, NTR kanalında yayın hayatını sürdüren 'Nieuwe Maan' isimli programda okulunda yaşadığı sorunları anlattı.

"Benimle alay ediyorlar. Kimse benimle oyun oynamak istemiyormuş gibi geliyor" diyen minik taraftar, "Bu yüzden hiç dışarı çıkmıyorum bile" ifadeleriyle yaşadıklarını tarif etti.

Bu olaydan haberdar olan Hollanda asıllı iki oyuncu Deniz Türüç ve Ömer Bayram, Hüseyin Taşpınar'ı İstanbul'da maça davet ettikleri bir video yayınladılar.

Deniz Türüç, Taşpınar'a şöyle seslendi:

"Videonu gördüm ve seninle çok gurur duyuyorum. Desteğim hep seninle. Yaşadığın şey hoş değil ama görüyorum ki çok güçlü bir çocuksun. Seninle alay edenler doğru davranışlar sergilemiyor. Merak etme, yanımda Galatasaray'dan Ömer Bayram da var"

Bunun üzerine söz alan Ömer Bayram da genç taraftara şu ifadelerle destek verdi:

Haberin devamı aşağıda

"Seni gördük ve çok özel olduğunu düşünüyoruz. Üzülmene hiç gerek yok. Senin üstüne gelenler zayıf, sen güçlüsün. Eminim ki seninle oynamak isteyen çok fazla çocuk var. Çok da iyi dans ediyorsun bence bunun üzerine eğilmelisin"

Son olarak Hüseyin Taşpınar'ı İstanbul'da maça davet eden Deniz Türüç sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul'da seni maça davet etmek istiyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe ya da Milli Takım... Formlarımızın da sana ulaşacağından emin olacağım"