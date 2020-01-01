Deniz Türüç: Öfkem ve isyanım yediğimiz gol içindi

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalırken oyundan çıkan Deniz Türüç, saha kenarındaki sinirli anlarının sebebini açıkladı.

karşısında 1-0 geriye düşen , kaptan Emre Belözoğlu'nun golüyle 1 puanı almıştı.

Mücadelenin 70. dakikasında oyundan çıkan Deniz Türüç, saha kenarında isyan ederken görüntülendi. Deniz'in sinirli tavırları oyundan çıkarılması nedeniyle kızgın olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

Haberin devamı aşağıda

Twitter hesabından olayı açıklayan Deniz, tepkisinin yedikleri gol nedeniyle olduğunu söyledi;

Daha fazla takım

"Maçın adrenalini ile verdiğim reaksiyonun yanlış yere çekilmeye çalışıldığını üzülerek takip ediyorum. Videoda da görüleceği üzere, rakip takım adına: 'Bir kere geldiler hocam bir kere geldiler gol yedik, oyunu tam kontrolümüze almıştık' diyorum. Tüm öfkem ve isyanım tamamen yediğimiz gol ve pozisyonaydı."

Bu sezon 24 Süper Lig maçına çıkan Deniz Türüç, 2 gol attı, 1 asist yaptı.