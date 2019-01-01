Deniz Türüç: İzlanda'ya bırakmadan işi bitireceğiz

Moldova maçında Milli Takım formasıyla ilk golünü atan Deniz Türüç,"İzlanda’yı beklemeden bu işi bitireceğiz” dedi.

Sabah Gazetesi’ne konuşan Deniz Türüç, serbest vuruşta topun başına geçtikten sonra dua ettiğini söylerken, “Top çok iyi yere gitti. O golden sonra istediğimiz oyunu daha rahat ortaya koyduk. Baskıyı üzerimizden attık” dedi.

Moldova ile oynanan ilk maçta da iki asist yaptığı hatırlatılan Deniz, “Bu kez de gol attım. Moldova’ya karşı şansım tutuyor galiba. Şenol Hoca’nın gelişiyle takımdaki arkadaşlık güçlendi. Neredeyse aile gibiyiz. Bence başarının sırrı bu” diye konuştu.

İzlanda’ya şanssız şekilde yenildiklerini de söyleyen Deniz, “Rakip mağlup durumda olunca sizin de kazanma iştahınız artıyor. Deplasmanda bize yapılanları herkes biliyor. Bunun İstanbul’u da var. Ama oraya kadar beklemeden işi bitireceğiz. Arnavutluk ve maçlarından iyi sonuçlar alarak kendimizi daha iyi noktaya taşıyacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

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Soluğu tesislerinde aldılar

Öte yandan Andorra ve Moldova galibiyetlerinin başrol oynayan Ozan Tufan ile Deniz Türüç, Fenerbahçe'nin antrenmanlarına erkenden katılarak kulüpte de takdir topladı.

maçı için dün sabah toplanan takımda tesise gelen ilk isimlerin, Moldova’dan gece yolculuğu yapmalarına rağmen Ozan ile Deniz olması herkesi şaşırttı.