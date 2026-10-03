Suudi Arabistan Millî Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu olan "Körfez 27" turnuvasının final maçını Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı oynamadan önce, oyuncularının yaşadığı yorgunluktan şikâyet etti.

Suudi Arabistan Millî Takımı, bugün cumartesi günü Cidde'deki El-İnma Stadı'nda Körfez turnuvasının yarı final turunda karşılaştığı Katar Millî Takımı'nı, normal süre ve uzatmaların golsüz berabere tamamlanmasının ardından penaltı atışlarıyla mağlup etti.

Donis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı ve Suudi "Er-Riyadiyye" gazetesinin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Oyuncuları yüksek performansları ve mücadeleci ruhları için kutluyorum. Tecrübeli ve çok iyi savunma yapan bir rakip karşısındaki zorlu bir mücadelede ellerinden gelenin en iyisini ortaya koydular."

Sözlerine şöyle devam etti: "Turnuva kısa sayılır ve yorgunluk etkili oluyor. Bu üstün performansın ardından galibiyeti hak ediyoruz.

Maç boyunca oyuncuların yorgunluğuyla ilgili sorunlar yaşadık, ancak olanlardan memnunum. Oyuncular çok iyi bir final sergileyecekler ve onlardan beklediğimiz de bu."

Suudi Arabistan Millî Takımı, önümüzdeki salı günü Cidde'deki El-İnma Stadı'nda Körfez turnuvasının final maçında Birleşik Arap Emirlikleri Millî Takımı ile karşılaşacak.

Yunan teknik direktör, bu maçla ilgili şunları söyledi: "Her maçı kendi içinde ele almalı, iyi bir şekilde toparlanmaya ve maçlarda en iyi stratejileri uygulamaya çalışmalıyız."

Şu açıklamayı yaptı: "Bugünkü maçta özel bir stratejimiz vardı ve başlangıçta farklı bir şekilde oynamamız gerekiyordu. İkinci yarıda bazı değişiklikler yaptık."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Farklı bir şekilde oynamamız ve goller üretmeye çalışmamız gerekiyordu. Maçta doğru kararları almadığımızı düşünüyorum. Savunma odaklı oynamak bizim için durumu zorlaştırdı."

Devamında şunları söyledi: "Son adıma odaklanmalı ve kendimize odaklanmalıyız. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Maçın bitiminden sonra oyunculardan, maçta üzerimizde etkisi olan taraftara teşekkür etmelerini ve onları kutlamalarını istedim. Ayrıca onlara galip gelme kapasitesine sahip olduğumuzu söyledim."

Sözlerine şöyle ekledi: "Hakemin kararları hakkında konuşmak istemiyorum. Hakem, benim gördüğüm şeyi görmedi, ancak bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Kararlarına ve yaptığı her şeye saygı duyuyoruz."

Sözlerini şöyle tamamladı: "5 maç boyunca gol yemeden oynamak çok özel bir durum. Bu, oyuncuların performansının, becerisinin ve kabiliyetlerinin bir sonucu. Ancak rakibe fırsatlar üretme imkânı tanıyarak bir hata yaptık ve adım adım kendi kimliğimizi oluşturacağız."