Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Yunan teknik direktörü Georgios Donis, Körfez Arap Kupası "Khaleeji 27" yarı finalinde yarın cumartesi günü Al-Inma Stadı'nda Katar ile oynanacak çok beklenen karşılaşma öncesinde meydan okudu ve eleme usulü maçların, baskılardan uzak, farklı bir odaklanma ile büyük bir güven gerektirdiğini vurguladı.

Donis basın toplantısında şunları söyledi: "Yarınki maç grup aşamasındaki karşılaşmalardan farklı, çünkü eleme usulüyle oynanıyor. Büyük tecrübelere sahip güçlü bir milli takımla karşı karşıyayız ve seçkin bir performans sergileyip galibiyet elde etmeyi hedefliyoruz."

Şunları ekledi: "Takım olarak oynamalı, rakibin güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmeli ve en önemlisi kamp başlangıcından sahaya çıkana kadar odaklanmalıyız. Maçı dolu tribünler önünde oynamak istiyoruz, özellikle de taraftarlar önceki karşılaşmalarda seçkin bir atmosfer yarattığı için."

Georgios Donis, maçların yoğunluğunun zorluğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "6 günde 3 maç oynadık, bu kolay bir şey değil, bu yüzden oyuncuların yüklerinin yönetimine ilişkin kararlar aldık."









Donis, Zekeriya Hosawi'nin Katar karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı; Hassan Tambakti'nin durumunun ise şu ana kadar netleşmediğini belirterek, "Oynayabilme durumunu göreceğiz ve uygun kararı alacağız." dedi.

Yunan teknik direktör, savunma tarafının geliştirilmesinin gerekliliğinin altını çizerek, turnuvada en çok fırsat üreten milli takımlardan biri sayılan Katar karşısında kaleyi gol yemeden tutmanın ve odaklanmanın önemini vurguladı.

Şunları söyledi: "Her rakibi analiz ediyor ve güçlü ile zayıf yönleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Topa sahip olduğumuzda ve doğru kararları aldığımızda, tehlike oluşturabilecek ve gol atabileceğiz."









Donis, Suudi Arabistan Milli Takımı ile projesinin zamana ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, görevi devraldığından bu yana takımı kademeli olarak geliştirmeye yönelik çalışmaya başladığını, topa sahip olmaya, duran toplara, baskıya ve karar alma hızına odaklandığını belirtti.

Şunları ekledi: "Net bir kimliğe sahip, baskı yapabilen ve hücum ile savunma arasında enerji yaratabilen bir takım kurmak istiyoruz. Oyuncular iyi tepki veriyor ve fikirleri uygulamaya çalışıyor; bu zihinsel etken, zamanı kısaltmamıza yardımcı oldu."

Suudi Arabistan'ın eleme turlarındaki geçmişiyle ilgili baskılar hakkında ise şunları söyledi: "Baskı doğal bir şey, ancak oyuncular plana ve takım arkadaşlarına inandıklarında ve hazır olduklarında, saha içinde her duruma başa çıkabilecek hale gelirler. Güvenle ve esneklikle oynamak istiyoruz."









Suudi Arabistan Milli Takımı oyuncusu Abdullah Al-Salem ise Katar karşılaşmasının öncekilerden farklı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bu bir yarı final maçı ve büyük tecrübelere sahip, daha önce Asya Kupası'nı kazanmış bir milli takımla karşılaşacağız, ancak biz de güçlü bir takımız ve finale ulaşmayı hedefliyoruz."

Al-Salem, milli takımla attığı ilk golü hakkında konuşarak şunları söyledi: "Milli takımla ilk gollerimi 33 yaşında atmam, belki de kariyerimde yaşadığım zorluklar ve iniş çıkışların ardından geldi. Sahada ve saha dışında her zaman çok çalıştım ve hâlâ takım arkadaşlarıma yardımcı olabilecek durumdayım."

Suudi Arabistan Milli Takımı oyuncusu şunları ekledi: "Herkes gollere katkıda bulunuyor ve ben de golü atarak takımın çalışmasını taçlandırdım. İster ilk 11'de ister yedek olarak oynayayım, hedef tek: Milli takımı en iyi şekilde temsil etmek ve şampiyonluğu kazanmak."



