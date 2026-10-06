Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası tecrübesinin, Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu "Körfez 27"nin şampiyonluğunun ardında yattığını değerlendirdi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Salı günü Cidde'deki İnma Stadı'nda oynanan Körfez turnuvasının yirmi yedinci edisyonunun finalinde, rakibi Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-0 mağlup etti.

Donis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Suudi "Eş-Şarku'l Avsat" gazetesinin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "İlk günden itibaren oyuncularda arzu ve tutku vardı, takım içinde kenetlenme ve uyum söz konusuydu."

Şöyle devam etti: "Dünya Kupası tecrübesinden çok şey öğrendik, talimatlar ve çalışmayla adım adım gelişip ilerledik ve bence oyuncular bu sonucu hak ediyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Gelecekte de aynı performansı sergilemeye devam etmeyi bekliyorum. Görevi devraldığımda oyuncuları tam olarak tanımıyordum ve çok maç oynamamıştık, ancak zaman geçtikçe çok gelişme kaydettik ve şimdi takım içindeki anlayış ve ilerlemenin boyutunu görüyoruz."

Yunan teknik direktör ayrıca, bu yılın sonunda Suudi Arabistan Krallığı'nın ev sahipliği yapacağı Asya Uluslar Kupası'na katılım hazırlıkları hakkında da konuştu.

Şunları açıkladı: "Medyaya saygı duyuyorum ve sizden sabır ve destek istiyorum. Futbolu geliştirmek ve Hemmam ile Firas gibi bu oyuncu grubuyla devam etmek istiyoruz. Onlara karşı sabırlı olmalıyız ve önümüzdeki müsabakalarda elimizden gelenin en iyisini sunacağız."

Devamında: "Bu anın tadını çıkaracağız, ardından çalışmamızı değerlendireceğiz, tüm maçları teknik açıdan inceleyeceğiz ve en iyi çözümleri arayacağız. Bize en uygun oyuncuları seçeceğiz ve önümüzdeki ay ne olacağını göreceğiz; bir sonraki seçimlerimiz ise Aralık ayında olacak."

Şöyle tamamladı: "Turnuva boyunca taraftarlardan büyük bir arzu, sevgi ve tutku gördük, her an bize destek oldular. Onlara bakıyor ve bu sevinci hak ettiklerini hissediyordum. Bugün onları mutlu ettik. Oyuncular şimdi güven ve gurur hissediyor, birlikte daha fazlasını başarabilirler."

Bunun, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın 2003 Arap Körfezi Kupası şampiyonluğunun ardından 23 yıl sonraki ilk kupası olduğunu hatırlatmakta fayda var. Birleşik Arap Emirlikleri ise 2013'ten bu yana özlemini çektiği kupayı geri kazanmayı başaramadı.