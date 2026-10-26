LAFC, rakibi LA Galaxy ile 2-2 berabere kaldığı heyecan dolu maçın ardından MLS Cup play-off'larına katılmayı garantiledi. Geçici teknik direktör Xavi Tamarit, El Trafico'da iki gol geriye düştükten sonra Denis Bouanga'nın öncülüğünde ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atan takımının direncini övdü.

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LAFC, heyecan dolu derbinin ardından play-off biletini aldı

LAFC, BMO Stadyumu'nda LA Galaxy ile 2-2 berabere kaldığı heyecan dolu maçın ardından MLS Cup play-off'larına katılmayı garantiledi. Ev sahibi ekip, iki farklı geriden gelerek El Trafico'nun son buluşmasında kritik bir puan aldı.

Joseph Paintsil, savunma hatalarından yararlanarak attığı iki golle Galaxy'ye büyük üstünlük sağlamıştı. Ancak LAFC, kısa aralıklarla bulduğu iki golle hemen karşılık vererek play-off umutlarını canlı tuttu. Bu sonuç, LAFC'nin üst üste beşinci kez play-off'lara katılmasını garantiledi. Takım ayrıca dokuz sezonda sekizinci kez normal sezon sonrasındaki aşamaya yükseldi.

Tamarit, ikinci yarıdaki etkileyici geri dönüşü övdü

Geçici teknik direktör Tamarit, oyuncularının gösterdiği mücadele ruhundan büyük memnuniyet duydu. Takımı ilk yarının bazı bölümlerine hâkim olsa da geriye düşmüş, ikinci yarının başında da bir gol daha yemişti. Savunmadaki aksaklıklara rağmen ev sahibi ekip etkileyici bir mücadeleyle maçı kurtardı.

Tamarit, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Takımla ve hak etmediğimiz gerçekten zor bir durumun üstesinden gelişimizle gurur duyuyorum. Asla pes etmiyorlar" dedi.

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Geri dönüşü başlatan isim Bouanga oldu. Galaxy kalecisi JT Marcinkowski'nin Armindo Sieb'in şutunu elinden kaçırmasının ardından dönen topu değerlendirdi. Ardından Leo Walta, Heung-min Son'un tehlikeli ortası sonrasında skoru eşitledi.

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Savunma hataları LAFC'yi hayal kırıklığına uğrattı

Geri dönüş övgüyü hak etse de LAFC, yediği gollerin şekli nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Paintsil'in ikinci golü, Hugo Lloris'in Erik Thommy'nin şutunu elinden kaçırmasının ardından geldi ve takımın savunmadaki zaaflarını gözler önüne serdi.

Savunmacı Aaron Long, Galaxy'nin iki golünü de "biraz basit, biraz kolay" diye nitelendirerek savunma hattını eleştirdi. Long, "Evimizde iki gol attığımızda bunun galibiyet getirmesi gerekir" diye ekledi.

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Play-off'larda ev sahibi avantajını hedefliyor

Normal sezonun bitimine yalnızca iki maç kalırken LAFC şimdi play-off sıralamasında daha üst bir basamağa çıkmaya odaklanacak. Yaklaşan play-off'larda arzuladığı iç saha maçını elde edebilmesi için sezonu güçlü bitirmesi şart. LAFC, son iki maçında 2 Kasım'da Minnesota United ile karşılaşacak, altı gün sonra ise Seattle Sounders'a konuk olacak.