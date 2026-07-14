Denilson, Brezilya'nın yıldızlarına saldırdı: Paylaşımlarınız soğuk... Bir video ile özür dilemelisiniz

Brezilya’nın efsane futbolcusu Denilson, 2026 Dünya Kupası’nda Norveç’e karşı oynanan son 16 turu maçında elendikten sonra Samba Milli Takımı oyuncularının sergilediği tepkiyi eleştirdi ve sosyal medyada paylaşılan mesajların üzüntü ve hayal kırıklığının boyutunu yansıtmadığını, ayrıca taraftarlarla olan ilişkinin yeniden kurulmasına da yardımcı olmadığını vurguladı.

Brezilya milli takımının oyuncularının çoğu, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç'e karşı elenmelerine ilişkin yorum yapmak için sosyal medya hesaplarına başvurdu.

Ancak Brezilya milli takımında 61 kez forma giyen eski Real Betis oyuncusu Denilson, bu paylaşımların “çok soğuk” olduğunu ve milli takımı taraftarlarından uzaklaştırdığını belirtti.

48 yaşındaki eski futbolcu, sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir videoda, oyuncuların çoğu zaman medya ve halkla ilişkiler yetkilileri tarafından yazılan açıklamalara güvendiklerini belirtti.

Eski São Paulo, Real Betis, Flamengo ve Palmeiras oyuncusu, bu uygulamanın yaygınlaştığını ancak oyuncuların yaşadığı üzüntü ve hayal kırıklığını aktarmada başarılı olmadığını, ayrıca taraftarlarla iletişimi yeniden kurmaya da katkıda bulunmadığını belirtti.

Denilson şöyle konuştu: “Gerçek bir video çekin, sadece konuşun ve yazdıklarınızı söyleyin… Ya da daha doğrusu, sizin gerçekten yazdıklarınızı söyleyin, çünkü bazen metni halkla ilişkiler ekibi hazırlıyor; bu normal bir durum ve bunda bir sorun yok. Ama dostum… Bir video çekin. Taraftarların bu üzüntüyü hissetmesi, bu hayal kırıklığını yaşaması gerekiyor. Brezilya taraftarlarının milli takımla bağlarını yeniden kurması gerekiyor. Sadece yazılı bir açıklama olduğunda, bu... bilemiyorum, çok soğuk geliyor, anlıyor musunuz?... Taraftarların sizin hissettiklerinizi hissetmesi gerekiyor.”

Brezilya milli takımının 1990 yılından bu yana Dünya Kupası’ndaki en kötü performansının ardından ve milli takım tarihindeki en uzun şampiyonluk hasreti olan 28 yıllık sürenin devam etmesi nedeniyle bu adımın zorunlu hale geldiğini de sözlerine ekledi.

Sözlerini şöyle tamamladı: “Taraftarların karşısına çıkın… Bir video çekin. Sadece yazmakla yetinmek… Ne felaket ama!”