Deni Milosevic: Galibiyeti alacak yetenek ve potansiyelimiz var

Konyasporlu futbolcu Deni Milosevic, Yukatel Denizlispor'a konuk olacakları müsabakaya ilişkin görüşlerini aktardı.

Yeşil-beyazlı takımın Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Deni Milosevic, sezonun ilk 3 haftasında iyi maçlar oynadıklarını ancak gol yollarındaki şanssızlıkları nedeniyle kazanamadıklarını belirtti.

İlk galibiyetlerini Yukatel 'a karşı almak istediklerini anlatan Milosevic, şunları kaydetti:

"Yukatel Denizlispor maçının zorlu bir maç olacağını biliyoruz. Ancak bizim de çok kaliteli bir ekibimiz var. Galibiyeti alacak yetenek ve potansiyelimiz var. Bütün hazırlıklarımızı kazanmak için yapıyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Hem taraftarlarımızın güvenini kazanacağımıza hem de sezonun geri kalanı öncesinde onları mutlu edeceğimize inanıyorum."

Kişisel performansına değinmek istemediğini aktaran Milosevic, "Önemli olan her zaman takımın kazanmasıdır ve ne yaptığıdır. Bunun için takımım, taraftarlar ve kulübüm adına sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Bunu yapmak zorundayım. Ama önemli olan kendi performansımdan önce her zaman takımımın kazanmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.