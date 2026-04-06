Dengeyi değiştirecek bir karar mı göreceğiz?.. Spor Mahkemesi'nden Fas ve Senegale yönelik belirleyici bir karar

2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu kim olacağına dair hukuki mücadele, son ve belirleyici aşamasına girdi.

Haftalarca süren bekleyişin ardından, Senegal Futbol Federasyonu, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Komitesi'nden gerekçeli kararı resmen aldı. Bu belge, Senegal tarafının Lozan'daki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (TAS) nezdinde dava açma sürecini başlatmasına olanak tanıyan "anahtar" niteliğinde.

Dava, taraftarlar arasında gerginliklerin yaşandığı ve Senegal milli takımının sahadan çekilmesiyle sonuçlanan final maçının ardından CAF'ın Fas'a 3-0'lık teknik galibiyet vermesi kararını konu alıyor.

Komite, Fas'ın teknik galibiyet kararını onadı, ancak "kutlama törenleri" (madalyalar, kupa ve maddi ödüller) konusunda karar vermekten kaçındı ve bunu yasal yetki alanının dışında kabul etti.

Afrika Futbol Konfederasyonu Yürütme Kurulu'nun tutumu da durumu daha da belirsiz hale getirdi. Kurul, şu ana kadar turnuvanın şampiyonunu resmi olarak açıklamadı ve dosyanın tamamını Uluslararası Mahkeme'nin "nihai kararına" havale etmekle yetindi.

"Hızdan önce adalet"

Durumun ciddiyetini yansıtan bir açıklamada, Uluslararası Spor Mahkemesi (TAS) Genel Direktörü Matthew Reeb, kurumun bağımsız hakemler aracılığıyla bu karmaşık anlaşmazlığı ele almaya tamamen hazır olduğunu vurguladı.

Fransız "RMC" kanalına yaptığı açıklamada, "Taraftarların heyecanını ve takımların nihai şampiyonu öğrenme acelesini anlıyoruz. Herkesin adil yargılanma hakkını garanti altına alarak, işlemlerin mümkün olan en kısa sürede ilerlemesini sağlayacağız" dedi.

Şimdi ne bekliyoruz?

Dava dosyası "TAS" masasına konur konmaz, mahkemenin görüşmeleri bu dramatik dizinin son durağı olacak; çünkü mahkemenin kararı "kesin ve temyiz edilemez" olacak.

Karar, ya Fas'ın şampiyonluğunu onaylayacak ya da Senegal'in itirazını kabul edecek ve bu da maçın tekrarına ya da şampiyonluğun dengelerini altüst edecek kararların alınmasına yol açabilir.