Dünya Kupası verilerinin titiz bir analizi, maçların iki devresi boyunca uygulanan ve "soğuma molaları" olarak bilinen, 3 dakika süren duraklama dönemlerinin, aslında 30 santigrat dereceyi aşan sıcaklıklarda oyuncuları korumak amacıyla sağlık önlemi olarak getirilmiş olmasına rağmen, teknik direktörlerin kendi lehlerine kullandığı taktiksel bir "mola"ya dönüştüğünü ortaya koydu.

Bu üç dakikanın gerçek etkisini değerlendirmek için, turnuvanın 104 maçının tamamında Driblab ağının "beklenen tehdit" verileri analiz edildi. Bu analiz, takımların duraklama öncesi ve sonrası performanslarını karşılaştırmak amacıyla toplam 208 soğuma molasını kapsadı.

İspanyol "Marca" gazetesinin ele aldığı rakamlar, bu molaların zorlanan takım için bir cankurtaran halatı oluşturduğu yönündeki yaygın kanıya ters düşen bir gerçeği ortaya çıkardı; zira turnuvada üçte biri aşan bir oranla en sık tekrarlanan etkinin, zaten duraklama öncesinde üstün olan takımın kontrolünü pekiştirmek olduğu görüldü.

73 vakada, şansı daha yaver giden takım moladan aynı seviyede ya da daha üstün bir konumda çıktı; buna karşılık kontrol altında tutulan takımların tepkileri yüzde 16'yı geçmedi ve maçın gidişatında tam bir dönüşüm yaşanan vakalar yalnızca yüzde 6'da kaldı.

Bununla birlikte, duraklama öncesinde hakimiyetin zirveye ulaştığı durumlarla ilgili önemli bir istisna öne çıktı; zira mola, vakaların yüzde 15'inde bu ivmeyi söndürüp maçın temposunu yavaşlatma işlevi gördü.

Duraklama ve gol arasındaki en dikkat çekici ilişki, soğuma molalarını izleyen beş dakikada ortaya çıktı; bu dakikalarda yaklaşık 25 gol kaydedilirken, molaları önceleyen beş dakikada yalnızca 15 gol atıldı. Bu durum, molanın çoğu zaman maçın gidişatı için hızlı bir dönüşüm anahtarı işlevi görmesine yol açtı.

Bazı milli takımlar bu duraklamalardan yararlanma konusunda yüksek bir yetenek sergiledi; bunların başında da moladan sonraki oyunu açık bir rekabet biçimine dönüştüren Arjantin milli takımı geldi. Mısır ile son 16 turundaki karşılaşmada, (0-2) geride kaldığı sırada, ikinci soğuma molasından turnuvadaki en yüksek hücum yoğunluğuyla çıktı ve dönüşün yolunu açan iki gol kaydetti; aynı durum İngiltere karşısında da tekrarlandı. Buna karşılık, en çok zarar gören milli takım Çek Cumhuriyeti oldu; zira molalar, takımın turnuvadaki en iyi hücum dönemlerini kesintiye uğrattı.

Dünya şampiyonu İspanya milli takımı ise taktiksel yeniden düzenleme konusunda ideal bir örnek sundu; oynadığı 16 molanın çoğundan daha yüksek hakimiyet seviyeleriyle çıktı ve bu durum Belçika, Avusturya ve Portekiz karşısında oyunun yeniden başlamasının ardından doğrudan gollere dönüştü. Final maçında ise duraklamalar, İspanya'nın herhangi bir moladan uzak biçimde uzatmalarda kazandığı karşılaşmanın seyrini etkilemedi.

Bu rakamların, 70. dakikadaki taktiksel değişiklik penceresiyle ya da geride kalan takımların atağa kalkma isteğiyle örtüşebilecek zamansal bir çakışmayı tarif etmesine rağmen, genel örüntü açık kalmaya devam ediyor: Bu Dünya Kupası'nda soğuma molaları yorgun takımı nadiren kurtardı, ancak çoğu zaman hakim takıma taze kan taşıdı. Bu da su içmek ve hızlı talimatlarla geçen üç dakikanın, kimi zaman yirmi dakikalık futbol coşkusunu söndürmeye yettiğini teyit etti.