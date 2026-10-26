Lamine Yamal'ın Barcelona'nın Real Madrid'e El Clasico'da 1-2 kaybettiği maçtaki düşük performansı, uluslararası basında bir eleştiri dalgasını beraberinde getirdi. Katalan ekibinin kanat oyuncusu her zamanki etkisini gösteremeyince, büyük rakipler karşısındaki performansı nedeniyle artan bir baskı altında buldu kendini.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Watford'un eski forveti ve "CBS Sports" kanalının analisti Troy Deeney, genç oyuncunun performansını en çok eleştiren isimlerden biriydi. Deeney, oyuncunun güçlü savunma markajıyla başa çıkma kabiliyeti konusundaki endişesini dile getirdi; bu, maç öncesinde Real Madrid'in Barcelona'yı yenme ihtimalini dışlayan tavrına kıyasla dikkat çekici bir dönüştü.

Deeney şunları söyledi: "Lamine'nin önemli maçlarda gol attığını gördük, ancak yaşananlar endişe verici. Onu Lucas Hernandez ve Marc Cucurella karşısında gördük, ikisi de onu durdurmayı başardı. Hâlâ genç ve öğrenmesi gerekiyor, çünkü dünyanın en iyi iki beki tehlikesini sınırlamayı başardı ve ona alan bırakmadı."

Yamal, El Clasico'da Cucurella'yı geçmekte büyük zorluk yaşadı; Real Madrid'in beki, İspanyol kanat oyuncusunun hareketlerini kısıtlayan sıkı bir markaj uyguladı ve onu birebir mücadelelerde yeteneklerini kullanmaktan alıkoydu. Ayrıca ilk yarıda net bir gol fırsatını da harcadı.

Eleştiriler uluslararası basına da yayıldı; Amerikan "Sports Illustrated" gazetesi Cucurella'nın birebir mücadeledeki üstünlüğüne dikkat çekti ve Yamal'ın "hayal kırıklığına uğramış ve rahatsız" göründüğünü belirtti. "Associated Press" ajansı ise onun ilk yarının sonundan önce kaçırdığı fırsatı ele alırken, buna karşılık Kylian Mbappe'nin karşılaşmayı Real Madrid lehine sonuçlandırmadaki başarısını işledi.