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Bayern Münih'ten Harry Kane, orta sahada oyun kurucu olarak oynamayı denemek istediğini açıkladı.

Forvet, son yıllarda FCB adına durmadan gol atarken performansıyla son olarak dünyanın en iyi oyuncusu olarak Ballon d'Or ödülünü kazandı. Ancak İngiliz futbolcu, santrvet dışında bir pozisyonda oynamanın nasıl olacağını görmek istiyor.

Kane, oyun kurucu pozisyonuna geçişi sorulduğunda Sport Bild'e şu yanıtı verdi: "Bunu bir gün denemek istiyorum. Tottenham'da altyapdayken de orta sahada ve farklı pozisyonlarda oynadım." Kane, Bayern'de geriye inme özgürlüğüne sahip. Bu durumlarda hem savunmaya yaptığı katkıyla hem de bazılarını takım arkadaşlarının gol fırsatlarına ve gollerine dönüştürdüğü isabetli uzun paslarıyla dikkat çekiyor.

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Kane, "Pas oyunumu en büyük kozlarımdan biri olarak gördüğümü ve geriye indiğimde baskı altında da topu iyi kullanabildiğimi biliyordum" dedi. İngiliz futbolcu, bu özelliklerini kullanma özgürlüğünü ilk kez özellikle Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham döneminde aldığını belirtti: "O, oyunumu muhtemelen bir kez daha farklı bir seviyeye taşıdı."

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Mourinho'nun Spurs'te sezon sonunu göremediği 2020/21 sezonunda Kane iki bireysel ödül kazandı. Kane, "O sezon Premier League'de hem en fazla asist yapan oyuncuya verilen Playmaker Award'u hem de en fazla gol atan oyuncuya verilen Golden Boot'u kazandım" dedi.

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Kane, bu sezon tüm müsabakalarda Bayern adına 15 maçta 10 gol ve 10 asist kaydetti.