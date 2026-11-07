Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, pazar günü Crystal Palace deplasmanına çıkmadan önce Bradley Barcola'nın pozisyonuyla ilgili konuştu. Fransa millî takım oyuncusu hafta içindeki maçta santrfor olarak görev yaparken Iraola, bu denemenin ardındaki taktiksel düşünceyi açıkladı.

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Iraola, Barcola'yı hafta içi neden merkezde oynattığını açıkladı

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Selhurst Park'taki Premier League deplasmanı öncesinde Bradley Barcola'ya ilişkin planlarını anlattı. Fransız kanat oyuncusu, çarşamba günü Fenerbahçe'ye karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında alışılmış kanat rolünden ayrılarak hücum hattının merkezinde görev yaptı.

Liverpool, bu sezon Premier League'deki deplasman yenilmezliğini sürdürmek için Crystal Palace'a konuk olacak.

Iraola, Barcola'nın öncelikle bir kanat oyuncusu olduğunu ancak çok yönlülüğünün değerli taktik seçenekler sunduğunu doğruladı.

Iraola, kanattaki alternatifleri ve Barcola'nın PSG geçmişini anlattı

Barcola'nın taktiksel esnekliğine değinen Iraola, 24 yaşındaki oyuncunun Fransa'daki geçmiş deneyimine dikkat çekti ve onu merkezde deneme kararını açıkladı.

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Iraola, maç öncesi basın toplantısında, “Bradley bir kanat oyuncusu. Çoğunlukla sol kanatta, bazen sağ kanatta oynadı ama PSG'de forvet olarak da görev yaptı,” dedi.

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Teknik direktör, “Bu, denemek istediğim bir şeydi. Özellikle savunma arkası koşularıyla onların stoperlerine karşı tehlike yaratabileceğini düşündüm,” diye ekledi.

Asıl forvetlerin dinlenmesi gerektiğinde taktik seçenekler

Iraola, Barcola'nın zamanının büyük bölümünü kanatta geçireceğini ancak Cody Gakpo ve Alexander Isak gibi merkez forvetlerle rotasyonda kullanılabilecek bir seçenek olduğunu belirtti.

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Iraola, “O bir kanat oyuncusu ve zamanın büyük bölümünde, yüzde 90'ında, kanatta kullanılacak. Ama bunlar bazen denemek istediğim alternatifler,” diye açıkladı.

“Carabao Cup'ta Chelsea'ye karşı Cody'yi denedim. Belki maçın başından itibaren değil ama maç sırasında bunu yaptığım doğru. Alex yorulduğunda ve farklı tipte bir forvete ihtiyaç duyduğumuzda kullanabileceğimiz seçenekler olduğunu düşünüyorum,” ifadelerini kullandı.

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Liverpool, güçlü deplasman serisini sürdürmek istiyor

Bu sezonki 15 puanının 10'unu deplasmanda alan Liverpool, üst üste dördüncü Premier League deplasman galibiyetini elde etmek için Londra'ya gidecek.

Iraola da 2026'da çıktığı 13 Premier League deplasman maçının tamamında yenilmedi ve seçkin bir teknik direktörler grubuna katılmanın eşiğinde.

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Liverpool, Selhurst Park'ta üç puanı hedeflerken hücum düzenini dikkatle değerlendirecek.