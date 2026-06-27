Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Kongo Demokratik Cumhuriyeti - Özbekistan: Maç detayları

DR Kongo - Özbekistan maçı 27 Haziran 2026 tarihinde saat 23:30 GMT ve 18:30 EST'de başlayacak.

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DR Kongo - Özbekistan: Maç bağlamı

Gürcistan'da oynanacak bu karşılaşma, K Grubu'ndaki her iki takımın da son derece yoğun ve hayal kırıklığı yaratan 2. maç gününün ardından kampanyalarını kurtarmak için çaresizce çabaladıkları için büyük önem taşıyor. Her iki takımı da ciddi şekilde sınayan ikinci tur maçlarının ardından – DR Kongo grup lideri Kolombiya'ya 1–0'lık dar bir mağlubiyet alırken, Özbekistan ise Portekiz'e karşı 5–0'lık ağır bir yenilgiye uğradı – Atlanta Stadyumu'nda (Mercedes-Benz Stadyumu) hata yapma lüksü tamamen ortadan kalktı. Her iki takım da, taktiksel uyum ve bu yıpratıcı yenilgilerden sonra hızlı bir psikolojik toparlanmanın, eleme turuna kalma umutlarının devamı için hayati önem taşıdığının bilinciyle Güneydoğu’ya doğru yola çıkıyor.

DR Kongo teknik direktörü Sébastien Desabre, takımının savunma konsantrasyonunu korumasını sağlarken, son üçte bir sahadaki gol verimliliğini radikal bir şekilde artırmalı ve taktiksel disiplinini kullanarak turnuvada hayatta kalmak için hayati önem taşıyan kontrolü ele geçirmelidir. Desabre, tempoyu belirlemek, orta sahayı domine etmek ve savunması zayıf Asya ekibinin defans hattını aşmak için dinamik hücum oyuncularına ve fiziksel geçiş üstünlüğüne güvenecektir. Karşılarında ise Fabio Cannavaro’nun yönettiği, yapısal olarak zayıflamış ancak çaresiz bir Özbekistan takımı duruyor. Takımının defansif direncini hızla yeniden tesis etmekle görevli Cannavaro’nun “Beyaz Kurtlar”ı, inatçı bir oyun planına ve kontratak gücüne sahip; ancak bu özellikleri, elenme baskısının en üst seviyede olduğu bu ortamda kusursuz bir disiplinle hayata geçirmeleri gerekiyor.

Son teknoloji Atlanta Stadyumu’nda sahnelenecek bu karşılaşma, yüksek riskli taktiksel ayarlamaların yapıldığı karmaşık bir satranç maçı olacak. Her iki taraf da geçiş anlarında bir başka savunma çöküşünü göze alamayacağından, orta saha blokundaki iletişim ve hızlı dikey takip belirleyici unsurlar olacak. DR Kongo, bu maçı turnuvadaki ilk galibiyetini elde etmek için ideal bir fırsat olarak görecek ve 1. Maç Günü’nden aldığı tek puana dayanarak 32’li Tur’a yükselmeyi hedefleyecek. Öte yandan Özbekistan, 2. maç günündeki çöküşünün hikayesini tamamen yeniden yazmak için sahaya çıkacak; korkusuz ruhunu bir silaha dönüştürerek hayati önem taşıyan tam puanlık bir sonuç elde etmek ve rakiplerini geride bırakmak isteyecek. Grup sıralamalarındaki rekabetin doruk noktasına ulaşmasıyla birlikte, Dünya Kupası'nda kalabilmenin önemi, ilk düdükten itibaren taktiksel yaklaşımı belirleyecek.

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İki takım 2. maç gününde nasıl bir performans sergiledi?

Kolombiya 1–0 Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Desabre’nin takımı, Guadalajara Stadyumu’nda savunma açısından hayal kırıklığı yaşadı; Güney Amerikalıların ikinci yarıda attığı tek gol, onları 1–0’lık zorlu bir yenilgiye mahkum etti. İlk turdaki ivmeyi sürdürmeyi hedefleyen Leopards, maça taktiksel üstünlük kurmaya çalışarak başladı ve karşılaşmanın büyük bir bölümünde sağlam beş kişilik savunma hattıyla derin bölgeleri başarıyla kilitledi.

DR Kongo'nun taktik yapısı, Chancel Mbemba ve Axel Tuanzebe'nin önderlik ettiği sağlam fiziksel omurgaya büyük ölçüde dayanıyordu; bu sayede geçiş yollarını tamamen keserek Kolombiya'yı 75 dakika boyunca uzak tutmayı başardılar. Ancak, 76. dakikada bek Daniel Muñoz'un kusursuz bir golle skoru açmasıyla, ısrarlı baskı altında takımın taktik düzeni sonunda çöktü. Maçın son dakikalarında geç yapılan oyuncu değişiklikleriyle sayısını ileriye kaydırıp hücum düzenini değiştirmesine rağmen, DR Kongo inatçı Kolombiya savunmasını aşamadı ve 2. maç gününden eli boş ayrıldı.

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Portekiz 5–0 Özbekistan

Cannavaro'nun oyuncuları, Houston Stadyumu'nda acı verici ve utanç dolu bir öğleden sonra geçirdi; Avrupa'nın devlerinden Portekiz'in dünya klasında sergilediği performans karşısında 5–0'lık ağır bir yenilgiye uğradılar. Beyaz Kurtlar, maçın başından itibaren yoğun tempoya uyum sağlamakta zorlandı ve dünya çapında bir ikon olan Cristiano Ronaldo'nun 6. dakikada fileleri havalandırmasıyla savunma planları çöktü.

Özbekistan’ın taktiksel düzeni zorlu bir mücadeleye girerken, 17. dakikada Nuno Mendes Portekiz’in üstünlüğünü ikiye katladı; ardından devre bitmeden hemen önce (39′) Ronaldo’nun ikinci isabetli vuruşu maçı kopardı. Cannavaro, devre arasında kadrosunda değişiklik yapmaya çalıştı ve orta sahayı dengelemek için Akmal Mozgovoy ile Khojiakbar Alijonov’u oyuna soktu; ancak 60. dakikada kaleci Abduvohid Nematov’un attığı acı bir kendi kalesine gol, takımın direncini daha da kırdı. 87. dakikada Rafael Leão’nun attığı gol, Portekiz’in üstün performansına son noktayı koydu ve Özbekistan’ı son maç gününe büyük bir psikolojik toparlanma ihtiyacıyla girmeye zorladı.

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Her iki teknik direktör de hangi taktiksel değişiklikleri yapmalı?

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (Sébastien Desabre)

Desabre, turnuvanın önceki aşamalarında Leopards’ın üst düzey rakiplerini zorlamasını sağlayan, yapılandırılmış ve yüksek tempolu geçiş oyunundan vazgeçmesine gerek yok. Dikey hareketler, keskin kanat rotasyonları ve Premier Lig kalitesinde bir savunma hattının sağladığı disiplin, DR Kongo’nun küresel sahnede rekabet etmek için gerekli taktiksel araçlara sahip olduğunu kanıtlıyor.

Ancak Desabre, takımının son üçte bir alanda çok daha yüksek bir gol verimliliği sergilemesini sağlamalıdır. Bir önceki maçında, DR Kongo’nun pragmatik ve az pozisyon üreten hücum düzeni, düzenli olarak merkezden gol fırsatları yaratmakta zorlandı; bu da tehlikeli forvetlerin izole kalmasına neden oldu ve sonuçta Kolombiya’ya karşı 1-0’lık zorlu bir mağlubiyetle sonuçlandı. Defansif özgüvenini yeniden kazanmaya çalışan Özbekistan karşısında, topun yavaş ilerlemesi ölümcül olacaktır. Desabre’nin yapacağı en önemli ayarlama, orta saha motoruna odaklanmalıdır; özellikle de rakip savunma bloğunu kurmadan önce Yoane Wissa ve Cédric Bakambu gibi patlayıcı forvetlere etkili paslar gönderebilmek için orta saha oyuncularından daha hızlı dikey pas döngüsü ve yaratıcı destek talep etmelidir.

Özbekistan (Fabio Cannavaro)

Cannavaro’nun, Beyaz Kurtlar’ı tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası’na taşıyan kompakt, savunma öncelikli oyun şablonunu tamamen ortadan kaldırmasına gerek yok. Savunmanın temel yapısı ve orta sahadaki fiziksel varlık hâlâ güvenilir varlıklar olarak duruyor; ancak 3. maç günü, Portekiz’e karşı alınan 5–0’lık ağır yenilginin ardından savunmada acil ve köklü bir yeniden ayarlamayı gerektiriyor.

DR Kongo’nun atletik ve doğrudan geçiş tehditleri karşısında, uyumsuz ya da kolayca izole edilebilen bir savunma hattı, rakibin bu zayıflığı hızla istismar etmesine yol açacaktır. Cannavaro’nun taktiksel ayarlaması, kendine özgü İtalyan tarzı savunma sertliğini yeniden tesis etmeye odaklanmalı ve Abdukodir Khusanov gibi merkez savunma oyuncularına çok daha sıkı ve iletişim halinde bir alçak blok kurmaları talimatını vermelidir. Topu kazandığında Özbekistan, tehlikeli bölgelerde topu yatay olarak dolaştırmak yerine, net bir dikey hızla ileriye geçiş yapmalıdır. Kongo’nun kontrpresini atlatmak için doğrudan çıkış paslarını kullanmak ve sahayı genişletmek, Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullaev’den oluşan forvet ikilisine pas beslemesi sağlamak ve hücumun orta sahadaki yoğunlukta tamamen boğulmasını önlemek açısından kritik öneme sahip olacaktır.

3. Maç Günü öncesinde takımla ilgili son gelişmeler nelerdir?

DR Kongo takım haberleri

Leopards, Kolombiya’ya karşı 1-0’lık dar bir mağlubiyetten sonra toparlanmayı hedeflerken, Desabre’nin seçebileceği kadro tamamen formda ve hazır durumda. DR Kongo, 2. Maç Günü’nde, kaleci Lionel Mpasi’nin kale önünde sergilediği muhteşem bireysel performansın ardından, onun liderliğinde son derece savunma odaklı bir 5-3-2 dizilişi kullandı. Sağlam beş kişilik savunma hattı tamamen bozulmadan kalmış ve seçilmeye hazır durumda; bu hattı, merkez savunmacılar Samuel Kapuadi, Axel Tuanzebe ve kaptan Chancel Mbemba ile birlikte sol kanatta Arthur Masuaku ve sağ kanatta Aaron Wan-Bissaka yönetiyor.

Orta sahanın lokomotifi olan Edo Kayembe, Samuel Moutoussamy ve Ngal'ayel Mukau'dan oluşan üçlü, disiplin cezası tehdidi altında değil ve maçın fiziksel temposunu belirlemeye tamamen hazır. Forvette ise Yoane Wissa ve Cédric Bakambu'dan oluşan dinamik hücum ikilisi bir kez daha hücum hattını yönetecek; Desabre, Özbekistan savunmasını aşmak için bu ikilinin hızına büyük ölçüde güveniyor.

Özbekistan takım haberleri

Cannavaro da, Portekiz'e karşı aldığı ağır yenilginin ardından büyük bir psikolojik sıfırlama arayışında olan Beyaz Kurtlar'da, cezalı oyuncusu bulunmayan tam kadroya sahip. Özbekistan, 2. maç gününde geniş bir 3-4-3 dizilişiyle sahaya çıkmıştı. Zorlu bir maça rağmen kaleci Abduvohid Nematov, Rustam Ashurmatov, Asadbek Abdullaev ve Abdukodir Khusanov'dan oluşan üçlü stoper hattının koruması altında kale arasında ilk tercih olmaya devam ediyor.

Dört kişilik orta saha hattında Sherzod Nasrullaev ve Behruz Karimov kanatlarda geniş bir hareket alanı sağlarken, Otabek Shukurov ve Odiljon Hamrobekov orta sahada derin kontrolü elinde tutuyor. Hamrobekov, bir önceki maç gününden sarı kart cezasını taşıyor ve turnuva boyunca kart birikiminden kaçınmak için dikkatli davranmak zorunda. Forvet hattı ise tehlikeli ve tam kadro olarak sahaya çıkıyor; yaratıcı kanat oyuncuları Abbosbek Fayzullaev ve Azizbek Ganiev, takımın sembolü olan merkez forvet Eldor Shomurodov’a paslar hazırlamakla görevli.

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DR Kongo - Özbekistan: Önemli ikililer

Yoane Wissa - Abdukodir Khusanov

Desabre’nin geçiş dönemindeki kadrosunda tehlikeli bir odak noktası olarak öne çıkan Wissa, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin hücum hattının son derece enerjik ve kendine güvenen bir ucu olmaya devam ediyor. Kolombiya karşısında sol kanatta kusursuz bir performans sergileyerek yaratıcı hücumları yönlendirdi ve patlayıcı hızıyla rakip savunma hatlarını aşmaya çalıştı. Özbekistan’ın savunma düzenini çökertmek için Wissa’nın rolü hayati önem taşıyacak; akıllı dikey hareketlerini, keskin top sürme yeteneğini ve bitmek bilmeyen çalışma temposunu kullanarak rakip stoperleri geriye çekmeli, markajcıları pozisyonlarından uzaklaştırmalı ve Cédric Bakambu gibi merkez forvetlerin yararlanabileceği hayati son üçte bir alan kanalları açmalıdır.

Onu durdurma görevi, Cannavaro’nun savunma hattının hayati bir dayanağı olan stoper Khusanov’a düşüyor. Khusanov, Özbekistan’ın bir önceki maçında merkez bloğun sağ kanadını idare ederek, Portekiz karşısında maruz kaldıkları muazzam ve amansız baskı altında üçlü savunmayı bir arada tutmaya çalıştı. Özbekistan’ın savunma yapısı 2. maç gününde ağır bir çöküş yaşasa da, Khusanov üst düzey fiziksel özelliklere ve hava topu hakimiyetine sahip olup, elit forvetlere karşı mücadele edebilecek nitelikte. Rustam Ashurmatov ve Asadbek Abdullaev ile birlikte orta bölgede mutlak konsantrasyonunu ve kusursuz iletişimini sürdürmeli; pozisyonunu kullanarak Wissa’nın keskin diyagonal koşularını etkisiz hale getirmeli ve DR Kongo’nun erken geçiş momentumunu kazanmasını engellemelidir.

Samuel Moutoussamy - Otabek Shukurov

Kongo orta sahasının mutlak kalbi ve dinamik motoru olan Moutoussamy, Leopards için top hakimiyetinin ritmini belirlemek ve rakip savunma hatlarını aşmakla görevli. 2. maç gününde Kolombiya ile oynanan yoğun mücadelede orta sahanın kalbinde görev alan oyuncu, ileriye çıkarak hayati bir fiziksel katkı sağladı ve takımının savunma kapsamını yönlendirdi. Özbekistan karşısında ise birincil hedefi, hatlar arasındaki boşlukları bulmak, topu yüksek dikey hızla dağıtmak ve kanat beklerinin patlayıcı geniş koşularını beslemek olacak. Moutoussamy’ye dönüp savunma bloğuna karşı pozisyon alması için zaman ve alan tanınırsa, oyun görüşü, yapısal istikrar arayan rakibi kolayca dengesiz hale getirecektir.

Bu akıcı ve yaratıcı ritmi bozmak isteyen isim ise Özbekistan’ın öne çıkan orta saha oyuncusuŞukurov. 2. Maç Günü’nde takımın motor odasını ayakta tutan Şukurov, Portekiz karşısında inanılmaz derecede zorlu geçen maçta taktiksel koruma sağlamaya çalıştı. Topun olmadığı anlardaki defansif çalışması ve geçiş dönemlerindeki disiplini, Atlanta Stadyumu’nda en zorlu sınava tabi tutulacak. Shukurov, orta saha partneri Odiljon Hamrobekov ile birlikte pozisyonunu agresif bir şekilde yöneterek orta sahadaki boşlukları daraltmalı, Moutoussamy’nin oyun kurma mekanizmalarına baskı yapmalı ve üçlü savunmasını korumalıdır. Böylece Afrikalıların orta sahayı tamamen domine etmesini ve Özbekistan’ı sürdürülemez bir savunma kabuğuna hapsetmesini engelleyebilir.

K Grubu’ndaki olası senaryolar nasıl görünüyor?

İkinci tur maçlarının ardından K Grubu, oldukça değişken ve rekabetçi bir yapıya kavuştu. Kolombiya, 6 puan ve +3 gol farkıyla rahat bir şekilde liderlik koltuğunda oturuyor ve DR Kongo’yu 1-0’lık net bir galibiyetle mağlup ederek eleme turlarına doğru sağlam bir adım attı.

Böylece Portekiz, 4 puan ve +5 gol farkıyla ikinci sırada yer alıyor; bir puan toplayarak ve maç günlerini domine ederek liderin hemen arkasında bulunuyor. DR Kongo ise açılış günündeki beraberliğin ve ardından gelen az farkla yenilginin ardından 1 puan ve −1 gol farkıyla üçüncü sırada bulunuyor. Öte yandan Özbekistan, arka arkaya aldığı iki mağlubiyetin ardından sıfır puan ve −7 gol farkıyla tablonun en altında kalmaya devam ediyor. Atlanta Stadyumu'nda oynanacak bu 3. Maç Günü karşılaşması, her iki ülke için de son tur maçlarına girerken otomatik eleme hakkını garantilemek ya da wild card senaryolarını kurtarmak için mücadele ettikleri açısından matematiksel açıdan mutlak bir dönüm noktası niteliğinde.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti kazanırsa

Desabre'nin takımının galibiyeti, Leopards'ı 4 puana taşıyarak onları anında 32'li tur için otomatik eleme hakkını kazanma yarışında avantajlı bir konuma getirecektir. Kolombiya-Portekiz maçının eşzamanlı sonucuna bağlı olarak, Kongo'nun galibiyeti ile Portekiz'in ağır bir mağlubiyetinin birleşmesi, teorik olarak gol farkı sayesinde grubun ikinciliğine yükselmesini sağlayabilir. Tersine, bir galibiyet Özbekistan’ı sıfır puanda tutarak Asya ekibini turnuvadan tamamen eler. Portekiz ağır bir mağlubiyetten kaçınırsa, DR Kongo’nun dört puanlık skoru onları üçüncü sırada sabitler ve kaderlerini wild-card sıralamasına bırakır; burada dört puanlık toplam, tarihsel olarak ilerlemek için oldukça güvenli bir tampon sağlar.

Özbekistan kazanırsa

Cannavaro’nun adamları üç puanı da alırsa, Beyaz Kurtlar için grup aşamasının son gününde muhteşem bir geri dönüş tamamlanmış olacak. Üç puana ulaşması, Özbekistan’ın sıralamada DR Kongo’yu geçmesine ve turnuvayı üçüncü sırada bitirmesine olanak tanıyacak. Tersine, bu senaryo DR Kongo’yu tek puanda sıkıştıracak, onları K Grubu’nun en altına düşürecek ve Dünya Kupası serüvenini resmen sona erdirecektir. Bir galibiyet Özbekistan’ı matematiksel olarak hayatta tutsa da, üç puanla ve oldukça negatif bir gol farkıyla üçüncü sırada bitirmek, onları diğer grupların sonuçlarını beklemek zorunda bırakacak ve wild-card ile hayatta kalma umutlarını oldukça belirsiz hale getirecektir.

Beraberlik senaryosu

Gürcistan’da bir puanın paylaşılması, DR Kongo’yu iki puanda bırakacak; bu da Özbekistan’ın üzerinde üçüncü sırada bitirmeyi garanti etse de, matematiksel olarak umutsuz bir duruma düşürecektir. Özbekistan için ise bir puana çıkması, onları grubun en alt sırasına sabitleyecek ve turnuvadan erken ayrılan diğer takımlarla birlikte anında elenmelerini kesinleştirecektir. Beraberlik, DR Kongo’nun son sırada bitirmesini engellese de, sadece iki puan ve −1 gol farkıyla üçüncü sırada bitirmek, tarihsel olarak 32’li turda wild card bileti için yarışmak için yetersizdir ve bu da her iki ülkeyi de maçın bitiş düdüğüyle birlikte evlerine gönderir.

Takım haberleri ve kadrolar

Sébastien Desabre, DR Kongo’nun muhtemel kadrosunu henüz açıklamadı ve şu anda Leopards’ta herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor. Takım, kazanması gereken bu maça hazırlanırken, maçın başlama saatine yaklaştıkça güncellemeler eklenecektir.

Fabio Cannavaro da Özbekistan maçı için muhtemel ilk 11’ini henüz açıklamadı; mevcut verilerde herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi yer almıyor. İtalyan teknik direktör, turnuvaya zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra hücum hattından daha fazla verim almanın bir yolunu bulmak zorunda kalacak.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form Durumu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. En son 17 Haziran’da Dünya Kupası grup aşamasında Portekiz ile 1-1 berabere kaldılar; bu, turnuvanın favorilerinden birine karşı zorlu bir mücadele sonunda elde ettikleri bir puandı. Bundan önce, turnuva öncesi bir hazırlık maçında Şili'ye 2-1 yenilmişlerdi; ancak Dünya Kupası elemelerinde Danimarka ile golsüz berabere kalmaları ve Jamaika'yı 1-0 yenmeleri, savunma açısından sağlamlıklarını göstermişti. Bermuda'yı 2-0 yenmeleri, bu beş maçlık seriyi tamamlıyor. Bu maçlarda DR Kongo beş gol attı ve üç gol yedi.

Özbekistan'ın son dönemdeki performansını kesin bir şekilde değerlendirmek daha zor. Cannavaro'nun takımı son beş maçının üçünü kaybetti; 18 Haziran'da Kolombiya'ya karşı alınan 3-1'lik yenilgi, bu serideki en ağır sonuç oldu. Turnuva öncesi hazırlık maçlarında Hollanda ve Kanada'ya karşı alınan yenilgiler de bu dönemde yaşandı. Daha önce Venezuela ve Gabon'a karşı alınan galibiyetler biraz umut verdi, ancak bu maçlardaki rakiplerin kalitesi oldukça düşüktü. Özbekistan, oynadığı beş maçta yedi gol atarken, yedi gol de yedi.

Karşılaşma Geçmişi

Verilen verilerde Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Özbekistan arasında kaydedilmiş herhangi bir karşılaşma bulunmamaktadır. 27 Haziran'da Atlanta'da oynanacak bu maç, iki ülke arasındaki ilk resmi veya kayıtlı karşılaşma olacaktır.

Puan Durumu



