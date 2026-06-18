Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki aksiliklere rağmen… Roberto Martínez, galibiyet için yapılan görüşmelerle meşgul

Portekiz Milli Takımı’nın İspanyol teknik direktörü Roberto Martínez’in geleceği, “Avrupa’nın Brezilya’sı” olarak anılan takımın 2026 Dünya Kupası’ndaki serüveninin sona ermesinin ardından hâlâ belirsizliğini koruyor.

Martínez, 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz'i yönetiyor ve dün Çarşamba günü oynanan ilk maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalarak tökezledi.

Portekiz, önümüzdeki Salı akşamı ikinci turda Özbekistan ile karşılaşacak, grup aşamasının son maçında ise 28 Haziran Pazar günü sabahın erken saatlerinde Kolombiya ile karşı karşıya gelecek.

Çok sayıda basın haberine göre, Martinez, kariyerinde yeni bir meydan okuma arayışıyla Dünya Kupası'nın ardından Portekiz milli takımındaki görevinden ayrılacak.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, turnuva sonrası ayrılacağı yönündeki haberler hakkında soru sorulan Martínez, bu konunun bu kadar tartışmaya değmeyeceğini vurguladı.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, İspanyol teknik direktör, "Geleceğimle ilgili herhangi bir haber yok. Odak noktamız, 3 buçuk yıl önce başlattığımız çalışmaya devam etmek. 40 maç oynadıktan ve Avrupa Uluslar Ligi'nde şampiyon olduktan sonra şimdi Dünya Kupası'ndayız. Tüm dikkatimiz turnuvaya yönelmiş durumda, bu yüzden tekrar söylüyorum: herhangi bir haber yok" dedi.

Martínez’in açıklamalarına rağmen, “RMC Sport” ağından gazeteci Fabrice Hawkins, “X” platformundaki resmi hesabı üzerinden, Martínez’in Dünya Kupası başlamadan önce başlattığı Suudi Arabistan’ın Al-Nassr kulübüyle olan görüşmeleriyle meşgul olduğunu doğruladı.

"Foot Mercato" sitesi ise şu yorumu yaptı: "Bu görüşmelerin Dünya Kupası sırasında duyurulması şüphesiz soru işaretleri uyandıracaktır; aynı şekilde, Ronaldo'nun gelecekteki kulübünü çalıştırma olasılığı da... Dün neredeyse hiç göze çarpmayan bir oyuncuydu, ancak teknik direktörü onu sahada tuttu."

Portekizli Jorge Jesus’un, takımı Suudi Roshen Ligi şampiyonluğuna taşıdıktan sonra Al-Nassr’ın teknik direktörlüğünden ayrıldığı belirtiliyor.











