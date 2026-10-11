Demiral'den Suudi Arabistan'a duygusal mesaj: Krallık benim ikinci evim

Suudi Arabistan Al Ahli'nin Türk savunmacısı Merih Demiral, ülkede sivilleri hedef alan saldırının ardından Suudi Arabistan Krallığı'na destek amacıyla etkileyici bir insani mesaj yayımladı. Demiral, yaşananların sporun sınırlarını aştığını, kurbanlara duyulan üzüntünün ve ailelerine destek olmanın göz ardı edilemeyecek bir görev olduğunu vurguladı.

Al Ahli savunmacısının açıklamaları, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wasl ile oynanacak maçın basın toplantısı sırasında geldi. Demiral, sportif konulara geçmeden önce yaşanan olaylardan söz etmeye özen gösterdi; kurbanların maruz kaldıklarından duyduğu üzüntüyü dile getirip yaralılara acil şifa, saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Demiral: Kalbim ve dualarım kurbanlar ve aileleriyle birlikte

Demiral şunları söyledi: "Öncelikle Suudi Arabistan Krallığı'nda yaşananlar hakkında konuşmak istiyorum. Evet, futbol alanında çalışıyoruz; ancak karşısında sessiz kalamayacağımız insani meseleler var."

Türk savunmacı şöyle devam etti: "Bu terör saldırısında yaralanan herkese acil şifa diliyorum. Allah'tan hayatını kaybedenlere rahmet etmesini, yakınlarına sabır ve güç vermesini niyaz ediyorum. Kalbim ve dualarım kurbanlar ve aileleriyle birlikte. Bu saldırıyı terör saldırısı olarak tanımlıyorum, çünkü hiçbir gerekçesi olmaksızın hiçbir suçu bulunmayan masum sivilleri hedef alıyor."

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Al Ahli oyuncusu, sivillerin hedef alınmasının hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini belirterek, futbolcuların kendi müsabakaları ve maç takvimleriyle meşgul olmasına rağmen yaralılara ve kurbanların ailelerine duyulan desteğin diğer tüm değerlendirmelerin önüne geçmesi gerektiğini vurguladı.

"Krallık benim ikinci evim": Al Ahli savunmacısından vefa mesajı

Demiral, Suudi Arabistan'ın bu zor dönemi aşacağına olan güvenini dile getirdi ve ikinci vatanı olarak gördüğü Krallık'a duyduğu bağı hatırlattı; burada yaşadığını, güvende, huzurlu ve mutlu olduğunu ifade etti.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Suudi Arabistan Krallığı güçlü bir ülke ve bu zorlu dönemi aşacağından eminim. Burası benim ikinci evim ve her zaman kendimizi güvende, huzurlu ve mutlu hissettiğimiz ülke. Krallık her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak; ona ve halkına kalıcı bir güvenlik ve barış diliyorum."

Demiral'ın sözleri, bu süreçte Krallık'a verdiği desteği yansıtıyor. Zira Al Wasl maçı öncesinde sözlerine, kurbanların ve ailelerinin yanında olduğunu vurgulayan bir insani mesajla başlamayı tercih etti; ülkenin güvenliğine ve barışına yeniden kavuşmasını, yaralıların da yaşananların etkilerini geride bırakmasını temenni etti.