Demir gibi sert ve acımasız bir sol yumrukla... Caroline Dubois, tarihi bir gecede Terry Harper'ı nakavt etti

İngiliz boksör Caroline Dubois, başkent Londra’daki Olympia Salonu’nda düzenlenen zorlu bir maçta vatandaşı Terry Harper’ı puanla mağlup ederek hafif siklet birleşik dünya şampiyonu unvanını kazandı ve Dünya Boks Konseyi (WBC) unvanına Dünya Boks Organizasyonu (WBO) unvanını da ekledi.

Sporseverlerin haftalardır beklediği maç, orta tempoda başladıktan sonra Dubois'nın kademeli olarak üstünlüğünü kurmasıyla devam etti. Dubois, bir dizi isabetli yumruk, özellikle de güçlü bir sol kroşe ile takip ettiği bir ön yumrukla, altıncı rauntta Harper'ı yere sermeyi başardı.

Sekizinci rauntta kafasına aldığı darbe sonucu sol gözünün üstünde ciddi bir yaralanma yaşamasına rağmen, Harper yüksek bir mücadele ruhu sergiledi ve büyük bir seyirci desteğinin ortasında onuncu ve son raunta kadar dövüşmeye devam etti.

Maç, hakemlerin 98-91, 97-92 ve 98-91'lik skorlarla Dubois lehine verdiği kararla sona erdi. Böylece Dubois, kariyerinde 1 beraberlik ve hiçbir yenilgi olmadan 13. galibiyetini elde ederken, Harper'ın rekoru 16 galibiyet, 3 yenilgi ve 2 beraberlikte kaldı.

Dubois, maçın ardından İngiliz radyosuna yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tempoyu artırmaya çalıştım, ancak Terry çok zor bir rakip; akıllı hareketler yapıyordu ve tempoyu ben belirlemem gerekiyordu."

"Sonlarda performansımın biraz düştüğünü hissettim, ancak her seferinde daha iyiye gidiyorum. O bir şampiyon ve kaybetmeyi sevmiyor, ben de öyle. Bu gece en iyisi kazandı ve umarım bana hak ettiğim saygıyı gösterir" diye ekledi.

Kensington'daki tarihi salon, uzun bir aradan sonra dünya şampiyonası maçlarına yeniden ev sahipliği yaptı. Bu salon, 1990'larda İngiliz boks efsanelerinin karşılaşmalarına da ev sahipliği yapmıştı.

Harper, memleketi Yorkshire'dan gelen taraftarların desteğiyle ringe büyük bir özgüvenle çıktı. Dubois ise Londra seyircisinden sıcak bir karşılama gördü. Dubois, çocukluğundan beri boksa olan büyük tutkusu ile tanınıyordu; hatta başlangıçta bu sporu yapabilmek için erkek gibi davrandığı bile olmuştu.

Maç, hazırlık aşamasından itibaren iki boksör arasında gergin anlara sahne oldu. İki boksör birbirlerine sert açıklamalar yönelttiler ve maç öncesi düzenlenen basın toplantısında fiziksel itişme yaşandı, bu da maç öncesi beklentileri daha da artırdı.

İlk rauntlar beklentileri karşılamasa da, Dubois vücuda yönelik vuruşlara odaklanarak kendi ritmini dayatmayı başardı ve altıncı rauntta rakibini yere indirerek salonu coşturdu.

Yedinci ve sekizinci rauntlarda Dubois, güçlü sol elini kullanarak baskıyı sürdürürken, sonuna kadar cesurca direnen Harper'ın yarasından kan akıyordu.

Harper'ın son rauntta skoru tersine çevirme girişimlerine rağmen, Dubois'nın üstünlüğü açıktı ve şampiyonluğu kazanarak dünyanın en önde gelen kadın boks yıldızlarından biri olduğunu kanıtladı.