Tenerife, Jesus de Miguel’in ölümünün ardından çıktığı ilk maçta pazar günü Ceuta’yı sahasında 2-0 yenerek duygusal bir galibiyet aldı. İlk golü atan Nacho Gil, hayatını kaybeden forvetin formasını havaya kaldırıp yürekten gelen bir mesaj gösterdi. Futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar, takımın 9 numarasını maç öncesinde ve sırasında andı. Tenerife bu galibiyetle altı maçlık galibiyet hasretine son verdi.

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Tenerife, De Miguel'in ölümünün ardından çıktığı ilk maçı kazandı

Tenerife, De Miguel'in ölümünün ardından ilk kez pazar günü sahaya çıktı. Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez'de duygusal anmaların damga vurduğu karşılaşmada Ceuta'yı 2-0 yendi. 30 yaşındaki forvet, aynı statta oynanan bir Segunda Division maçında Andorra kalecisi Jesus Owono ile çarpışmasının ertesi günü, 3 Kasım'da hastanede hayatını kaybetti.

Reuters'a göre, başlama vuruşu öncesindeki bir dakikalık saygı duruşunun başında ve sonunda taraftarlar uzun süre ayakta alkışladı. Dokuzuncu dakikada ise De Miguel'in görüntülerinin statta gösterilmesiyle oyun durdu ve bir kez daha alkışlarla anıldı.

Maç öncesinde 9 numaralı kapıda duvar resmi açıldı

The Athletic'in haberine göre, maçtan önce De Miguel'in 9 numaralı formasına atıfla 9 numaralı kapıda bir duvar resmi açıldı. Ceuta oyuncuları resmin önüne çiçek bıraktı. İki takımın oyuncuları ve maçın hakemleri, üzerinde De Miguel'in adı, numarası ve “Sonsuza dek anılarımızda” sözleri bulunan anma tişörtleriyle sahaya çıktı.

Kulüp marşı çalınmadı; taraftarlar bunun yerine takımları alkışladı. Kaptan Enric Gallego sahaya çiçek getirdi ve De Miguel'in formasını çimlere bıraktı. Taraftarlar ise “Jesus De Miguel, 9, sonsuza dek mavi-beyaz” yazılı bir pankart açtı.

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Gil ve Viereck, Tenerife'nin galibiyet hasretine son verdi

Gil, 40. dakikada gol perdesini açtı ve De Miguel'in formasını tribünlere göstererek sevindi. Forvet ardından kendi formasının altındaki “Demi (De Miguel'in lakabı), daima kalbimizdesin” mesajını gösterdi.

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Neal Viereck, bitime dört dakika kala ikinci golü atarak galibiyeti garantiledi ve takımının altı maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bu sonuç, Tenerife'nin bu sezon ligdeki dördüncü galibiyeti oldu. Tenerife, Segunda Division puan tablosunda 14. sıraya yerleşirken Ceuta son sırada kaldı.

De Miguel'in ailesi İspanya-İngiltere maçına katılacak

De Miguel, ailesinin de katılması beklenen İspanya ile İngiltere arasındaki pazar günkü Uluslar Ligi maçında, Metropolitano'da bir kez daha anılacak.

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Geçen hafta sonu Granada ile oynayacağı maç ertelenen Tenerife, De Miguel'in bir yaşındaki kızına 18 yaşına gelene kadar maddi destek sağlama taahhüdünde de bulundu.