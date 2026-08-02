Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre BVB, uzun süren görüşmelerin ardından İtalya Serie A ekibi Como 1907 ile Couto'nun transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Buna göre Dortmund ekibi Brezilyalı oyuncuyu bonservisiyle satmıyor. Ancak iki kulüp arasında kiralık transfer için prensip anlaşması bulunuyor. Şimdi anlaşmaya bir satın alma opsiyonunun da eklenmesi planlanıyor.

BVB, Couto'yu 2024'te ilk etapta Manchester City'den kiralamış, ancak gerçekleştirilmesi oldukça kolay bir satın alma zorunluluğunu da kabul etmişti. Böylece Borussia, dört kez Brezilya Milli Takımı forması giyen oyuncuyu 2025 yazında toplam 25 milyon euro bonservis bedeliyle kalıcı olarak kadrosuna katmak zorunda kaldı; Couto ise Dortmund'daki ilk yılında pek ikna edici bir performans sergileyememiş ve sık sık yedek kalmıştı.

BVB'den ayrılık mı? Yan Couto, Como ile de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak

Geride kalan sezonda da Couto, istikrarlı şekilde ilk 11 oyuncusu olmaktan çoğu zaman uzaktı. Sezonun son bölümünde teknik direktör Niko Kovac, 24 yaşındaki oyuncuya neredeyse hiç şans vermedi; Couto, mart ortası ile mayıs ortası arasındaki iki aylık süreçte sadece 12 dakika süre aldı.

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Bu doğrultuda BVB, sözleşmesi 2030'a kadar devam eden bek oyuncusunun ayrılığına açık. Como da kısa süre içinde transfer için güçlü bir aday olarak öne çıktı, ancak temmuz başında transferin suya düştüğü düşünülüyordu. O dönemde transfer gazetecisi Gianluca Di Marzio, Como'nun Couto'ya ilgisinin belirgin şekilde azaldığını ve İtalyan ekibin yeni bir sağ bek arayışında başka isimlere yöneleceğini bildirmişti.

Ancak şimdi Couto'nun, Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas'ın sıcak bakabileceği bir çözüm olduğu görülüyor. İspanyol çalıştırıcı, oyun kurucu Nico Paz'lı takımı geçen sezon Serie A'da dördüncü sıraya taşımıştı. Bu nedenle Couto, Como'da da Şampiyonlar Ligi'nde yer almaya devam edecek.