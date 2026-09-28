Dembélé sürprizi tek değil: Zidane, Belçika karşısında Fransa'nın yıldızlarını şoke etti

Bu Pazar akşamı tüm gözler, UEFA Uluslar Ligi Birinci Grup mücadeleleri kapsamında Belçika ile Fransa arasında oynanacak merakla beklenen zirveye çevrildi. Fransa'nın teknik direktörü Zinedine Zidane'ın ilk on bir tercihlerinde yaptığı sürprizler ve bazı önemli isimleri yedek kulübesine göndermesinin ardından ortamda büyük bir beklenti hakim.

Belçika Milli Takımı karşılaşmaya 4-3-3 dizilişiyle çıkıyor. Kalede Senne Lammens görev yaparken, önünde dörtlü savunmada Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele ve Joaquin Seys yer alıyor.

Orta sahada Romeo Lavia, Youri Tielemans ile birlikte görev alırken, Kevin De Bruyne ileri bir noktada hareket ederek hücum organizasyonunu yönetip tehlike yaratmayı üstleniyor.

İleri uçta ise Charles De Ketelaere, Diego Moreira ve Mika Godts ile birlikte Fransa Milli Takımı karşısında saha ve seyirci avantajını değerlendirmenin peşinde olacak.









Diğer tarafta ise Zidane yönetimindeki Fransa'nın on biri birçok sürprizi barındırıyor. Bunların başında, Kylian Mbappe'nin sakatlık nedeniyle karşılaşmadan uzak kalması gölgesinde Ousmane Dembele'nin ilk on birde yer almaması geliyor.

Fransa'nın sürprizleri bununla da sınırlı kalmadı; başta Rayan Cherki, Michael Olise, Adrien Rabiot ve Jules Kounde olmak üzere birçok önemli isim, Dembele ile birlikte yedek kulübesinde oturuyor.

Fransa Milli Takımı 4-3-3 dizilişine güveniyor. Kalede Mike Maignan görev yaparken, önünde Pierre Kalulu, Jeremy Jacquet, Maxence Lacroix ve Andy Diouf yer alıyor.

Orta sahada Eduardo Camavinga ve Magnes Akliouche takımı destekleme görevini üstlenirken, Lucas Da Cunha oyun kurma bölgesinde hakimiyeti sağlamak amacıyla önlibero pozisyonunda yer alıyor.

Fransa'nın hücumunu Esteban Lepaul, Bradley Barcola ve Desire Doue ile birlikte yönlendiriyor. Amaçları Belçika savunmasını geçmek ve Avrupa zirvesini kazanmak.











