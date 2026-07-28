Suudi Arabistan ekibi Hilal, hücum hattını güçlendirmek için mutlak öncelik olarak belirlediği Bayern Münih'in Kolombiyalı milli futbolcusu Luis Diaz ile anlaşmayı hedefliyor.

Fransız L'Équipe gazetesine göre, Hilal, Bayern Münih yönetimini oyuncunun ayrılığı konusunda masaya oturmaya ikna etmek için en az 70 milyon euroluk bir ön teklif hazırlıyor. Bu, Suudi piyasasının Avrupa sahnesini hareketlendirmek ve öne çıkan isimleri hedeflemek üzere güçlü bir şekilde geri dönüşünün yaşandığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Hilal, devam eden transfer döneminde zaman kaybetmek istemiyor. Crysencio Summerville'in transferini tamamlayan ve Simone Inzaghi tarafından çalıştırılan takım, dünya çapında üst düzey bir oyuncuyu kadrosuna katarak transfer piyasasında bir ses getiren bombayı daha patlatmayı arzuluyor.

Hilal, Luis Diaz'a yönelmeden önce Fransız Ousmane Dembele ile anlaşma ihtimalini araştırmıştı. Ancak gazeteci Sacha Tavolieri, Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusunun bu yaz Paris ekibinden ayrılmayı düşünmediğini, önceliğinin sözleşme yenileme görüşmeleri yürüttüğü Paris'te kalmak olduğunu belirtti. Bu durum, Suudi kulübünü tüm çabasını Kolombiyalı milli futbolcuya yöneltmeye itti.

Ne var ki bu operasyon hiç de kolay görünmüyor; Fransız gazetesi, Bayern Münih'in Kolombiyalı futbolcuyu projesinin önemli bir dayanağı olarak gördüğünü ve şu anda ona ayrılık kapısını açmayı düşünmediğini bildirdi.

Kolombiyalı kanat oyuncusu geçtiğimiz yaz Liverpool'dan gelmişti ve Bavyera ekibinin sportif yönetimi hâlâ onun performansına tamamen güveniyor. Bu da her türlü görüşmenin, başlangıçtaki 70 milyon euroluk rakamı çok aşan meblağlar gerektireceği anlamına geliyor.

Hilal'in stratejisi, kulübün ve oyuncunun tutumunu değiştirmek için muazzam mali gücünü kullanmaya dayanıyor. Suudi kulübü, son transfer dönemlerinde birinci sınıf oyuncuları kadrosuna katmak için devasa yatırımlar yapmaya ve Avrupa kulüplerinin çoğunun sunmakta zorlanacağı maaşlar teklif etmeye hazır olduğunu gösterdi. Bu mali güç, Hilal'in Bayern Münih'i ve Luis Diaz'ı transfer konusunda ikna etmeyi umduğu başlıca silah olarak görülüyor.