Fransız yıldızlar Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé, yarın pazartesi akşamı Londra'da düzenlenecek Ballon d'Or töreninde yer alacak. Haber Fransız "RMC" kanalına ait.

Bugün pazar günü Real Madrid ile Barcelona karşısında El Clasico'ya çıkacak olan Mbappé ve geçen yıl ödülün sahibi Dembélé, önümüzdeki saatlerde İngiltere'nin başkentine hareket edecek.

Dembélé, yarın pazartesi akşamı Lyon ile karşılaşacak olan Paris Saint-Germain'in kadrosunda sakatlığı nedeniyle yer almayacak.

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Paris Saint-Germain heyetinin geri kalanının katılımı ise hâlâ belirsiz. Zira Khvicha Kvaratskhelia'nın, sağ dizindeki ön çapraz bağ sakatlığının tedavisi için çok yakın bir zamanda, muhtemelen Doha'da ameliyat olması bekleniyor.

Barcelona ile oynanan maçta (4-2) sağ uyluğundan sakatlanan takım kaptanı Marquinhos'un katılımı da kesinleşmedi. Mesleki nedenlerle Londra'da bulunmaya alışkın kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin ise son anlarda kararını vermesi bekleniyor.

Tıpkı geçen yıl olduğu gibi, Paris Saint-Germain Ballon d'Or töreninin akşamında bir maça çıkıyor; bu kez rakibi Olympique Lyon. Paris ekibi geçen yıl aynı günde Olympique Marsilya'ya (1-0) yenilmişti.

Yine geçen yılki gibi, uyluk sakatlığı yaşayan Ousmane Dembélé, takımının maçında forma giyemeyecek olsa da törene katılmak için Londra'ya gidebilecek.



