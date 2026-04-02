Dembélé, Fransa Ligi'nde en yüksek aylık maaş alan oyuncular listesinin başında yer alıyor... Hakimi'nin sıralaması ne durumda?

Paris Saint-Germain'in yıldızı Ousmane Dembélé, bugün Perşembe günü açıklanan Fransa Ligue 1'in en yüksek aylık maaş listesinin başında yer aldı.

"L'Équipe" gazetesi, Fransa Ligue 1'deki en yüksek maaşlı oyuncuların listesini yayınladı ve listenin başında "France Football" dergisinin Altın Top ödülünü kazanan Dembélé yer aldı.

Dembélé, aylık toplam 1,5 milyon avro maaş alıyor ve onu PSG'deki bir grup takım arkadaşı takip ediyor. Paris dışından listeye giren ilk oyuncu ise Marsilya'da forma giyen Pierre-Emile Højbjerg oldu ve 500 bin avro maaşla 13. sırada yer aldı.

Fransız liginde en yüksek aylık maaş alan oyuncuların listesi şu şekilde:

1. Dembélé (Paris Saint-Germain) 1.500.000 euro

2. Marquinhos (Paris Saint-Germain) 1.120.000 euro

3. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) 1.100.000 euro

4. Lucas Hernández (Paris Saint-Germain) 1.100.000 avro

5. Zaire-Emery (Paris Saint-Germain) 950.000 avro

6. Vitinha (Paris Saint-Germain) 900.000 avro

7- Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) 900.000 avro

8. João Neves (Paris Saint-Germain) 900.000 avro

9. Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) 800.000 avro

10. Willian Pacho (Paris Saint-Germain) 800.000 avro

11. Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain) 800.000 avro

12. Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) 550.000 avro

13. Pierre-Emile Højbjerg (Marsilya) 500.000 avro

14- Désiré Doué (Paris Saint-Germain) 500.000 avro

15- Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain) 500.000 avro

