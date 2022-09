Fransız kanat oyuncusu, Xavi'nin oyun tarzının hem kendisi hem de diğer kanat oyuncuları için oldukça keyif verici olduğunu söyledi.

"Barcelona ile görüştüğüm sırada başka kulüplerle de temasta olduğum doğru değildi. O süreçte sadece Barcelona ile masaya oturdum ve menajerime Barcelona'dan başka bir takımla görüşmemesini söyledim. Burada kaldığım için hepimiz mutluyuz. Xavi göreve geldiği günden sonra Barcelona'daki en iyi zamanlarımı geçirdim. Onun futbola olan yaklaşımı hem benim hem de diğer kanat oyuncuları için oldukça keyifli. Xavi bana karşı her zaman çok dürüst davrandı ve beni desteklemesinden ötürü çok mutluyum."

Dembele the difference-maker?

Will French winger be Barca's main man this season?