Fransız kanat oyuncusu, Xavi'nin oyun tarzının hem kendisi hem de diğer kanat oyuncuları için oldukça keyif verici olduğunu söyledi.

Barcelona ile sona eren kontratını yenileyen Fransız yıldız Ousmane Dembele, Camp Nou'da kalmasına yardımcı olan teknik direktörü Xavi'ye teşekkür etti.

Barcelona'dan hiçbir zaman ayrılmak istemediğini vurgulayan Dembele, Mundo Deportivo'ya verdiği demeçte başkan Joan Laporta'nın o dönem yaptığı açıklamaları yalanlayarak, imza sürecinde sadece Barcelona ile konuştuğunu ve kaldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Ne söylendi?

"Barcelona ile görüştüğüm sırada başka kulüplerle de temasta olduğum doğru değildi. O süreçte sadece Barcelona ile masaya oturdum ve menajerime Barcelona'dan başka bir takımla görüşmemesini söyledim. Burada kaldığım için hepimiz mutluyuz. Xavi göreve geldiği günden sonra Barcelona'daki en iyi zamanlarımı geçirdim. Onun futbola olan yaklaşımı hem benim hem de diğer kanat oyuncuları için oldukça keyifli. Xavi bana karşı her zaman çok dürüst davrandı ve beni desteklemesinden ötürü çok mutluyum."

25 yaşındaki oyuncu son dönemdeki performansıyla kendisini kanıtlamayı başarırken, bu sezon La Liga'daki tüm maçlara ilk 11'de başladı. Bu sezon şu ana dek bir gol atan ve iki de asist yapan Dembele, Neymar'ın PSG'ye transfer olduğu yaz Dortmund'dan 105 milyon euro'luk bonservisle transfer edilmiş ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentilerin altında kalmıştı.