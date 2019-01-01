Demba Ba: Umarım bütün siyahi oyuncular Serie A'dan ayrılır

Demba Ba, Cagliari maçında ırkçı saldırıya uğrayan Romelu Lukaku'ya destek oldu.

'nın ikinci haftasında ve maçında maymun tezahüratlarına maruz kalan Romelu Lukaku, maç sonrası futbol yöneticilerini ırkçılıkla mücadele etmek için daha fazla çaba göstermeye çağırırken, meslektaşlarını da ayrımcılığa karşı "birleşmeye" çağırdı.

Bu tarz ırkçı suçlamalara yabancı olmayan Cagliari daha önce de Pescara'lı futbolcu Sulley Muntari, Blaise Matuidi ve Moise Kean'a yönelik ırkçı tezahüratlarda bulunmuştu.

Inter taraftarları, Cagliari deplasmanında ırkçı saldırıya uğrayan Romelu Lukaku için yaptığı açıklamada, bu olayın ırkçı bir saldırı olmadığını belirtti.

'de forma giyen Demba Ba son zamanlarda artan ırkçı saldırlar hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

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Inter taraftarının yaptığı açıklamayı alıntılıyarak, ''İşte bu yüzden kalma hakkım varken gitmeye karar verdim.... Ve bu noktada, tüm siyahi oyuncuların bu ligden çıkmasını diliyorum! Elbette aptallıklarını ve nefretlerini durduramayacak ama en azından diğer ırkları etkilemeyecek” ekledi.

Son zamanlarda futbolda artan ırkçılık, 2019-20 Premier Lig'in başında taraftarların forması giyen başarılı futbolcu Kurt Zouma'yla birlikte 'lı oyuncular Marcus Rashford ve Paul Pogba'yı hedef almasıyla başladı.