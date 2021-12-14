Demba Ba: Ralf Rangnick Manchester United için özel biri olacak

Beşiktaş ve Başakşehir formalarıyla Süper Lig'de de boy gösteren ve geçtiğimiz günlerde futbol hayatını sonlandıran Demba Ba, Hoffenheim'de birlikte çalıştığı eski teknik direktörü Ralf Rangnick'in Premier Lig'de birçok değişikliğe imza atabileceğini söyledi.

Demba Ba, Alman futbol adamının United için doğru isim olduğunu söyledi.

Demba Ba ne söyledi?

Newcastle United ve Chelsea formalarıyla boy gösterdiği Premier Lig'de iz bırakan santrforlar arasında yer alan Senegalli isim, Inews'e yapığı açıklamada Rangnick'in kendisi için bir kütüphane gibi olduğunu söyledi:

"Ralf'in takımlarında oynarken kütüphanede gibiydim. O konuşurken kitap okuduğumu hissediyordum. Oyun hakkında çok fazla bilgisi ve çok fazla enerjisi var. Asla durmaz ve her zaman kendini yeniler.

"Oyuncularıyla konuşurken ve onlardan yapmalarını istediği şeyleri anlatırken çok farklı bir iletişim yöntemi kullanır. Kullandığı iletişim yöntemleri herkese göre değişir ve kişiye özeldir. Bu sayede oyuncular daha fazla gelişir.

"Antrenörlükte veya yönlendirme konusunda bu düzeyde ayrıntılı çalışan çok fazla insan yok. Zamanla oyuncuların bunu benimsediğini göreceksiniz. Hoffenheim için oynarken takımın ve oyuncuların günden güne nasıl geliştiğini görebiliyordum.

"Size hazırladığı planı gördüğünüzde buna hayır diyemezsiniz. O dönemlerde de Ralf'in özel biri olduğunu biliyordum.

"Premier Lig'de de bazı şeyleri değiştireceğine ve yüzde 100 başarılı olacağını biliyorum. İstediği çalışma alanını bulabilirse kulübü değiştirecek ve Manchester United için özel biri olacak"

İkide ikiyle başladı

Ralf Rangnick yönetimindeki Manchester United Premier Lig'de oynadığı iki karşılaşmayı da kazanırken, kalesinde hiç gol görmemişti.

Her iki karşılaşmayı da 1-0'lık skorlarla kazanan Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde ise İsviçre ekibi Yount Boys ile 1-1 berabere kalmış ve Atletico Madrid'in rakibi olmuştu.

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