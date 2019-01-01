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Deloitte Futbol Para Ligi Raporu 2019: Beşiktaş en fazla gelir elde eden 26. kulüp oldu

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Deloitte'in her yıl yayınladığı rapora göre Beşiktaş, 2017-18 sezonunda en fazla gelir elde eden 26. kulüp oldu. Zirvede ise Real Madrid var.

Deloitte Futbol Para Ligi 2019 raporu açıklandı.

2017-18 sezonunda en fazla gelir elde eden takımların sıralandığı listede Real Madrid, 750.9 milyon euro'luk gelirle ilk sıranın sahibi oldu ve rekor kırdı.

Barcelona 690.4 milyon euro gelirle ikinci sırada yer alırken, bir önceki yıl zirvede yer alan Manchester United 666 milyon euro gelirle üçüncü sıranın sahibi oldu.

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22. kez açıklanan listede Real Madrid, 12. kez zirvede yer alırken, 2014-15 sezonundan bu yana da ilk kez ilk sırada bulundu.

Sergio Ramos Real Madrid Champions League

Her ne kadar ilk iki sırada iki İspanya La Liga ekibi yer alsa da, ilk 10 sıranın büyük çoğunluğu İngiltere Premier Lig ekipleri tarafından kapıldı.

Deloitte Futbol Para Ligi 2019'un ilk 10 sırasında 6 İngiliz kulüp yer alıyor. İlk 20 sıraya 9 kulüp sokmayı başaran İngilizleri, 4 İtalyan, 3 İspanyol, 3 Alman ve 1 Fransız kulüp eşlik ediyor.

İlk 20 sıradaki kulüpler 2017-18 sezonunda toplam 8.3 milyar euro gelir elde ederek bir rekora imza attılar.

Beşiktaş 26. sırada

Beşiktaş ise raporda yer alan tek Türk takımı oldu.

Beşiktaş, Deloitte Futbol Para Ligi 2019 raporuna göre 2017-18 sezonunda dünyanın en fazla gelir elde eden 26. takımı olmayı başardı.

Siyah beyazlılar 2017-18 sezonunda 74.4 milyon euro yayın geliri, 68.5 milyon euro ticari gelir ve 22.8 milyon euro da maç günü hasılatı ile toplam 165.7 milyon euro gelir elde etti.

Beşiktaş şampiyon tamamladığı 2016-17 sezonunun ardından katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kadar çıkmayı başarmıştı.

Deloitte Futbol Para Ligi 2019 ilk 20 kulüp

Sıra (Geçen yıl) Kulüp 2017-18 Geliri (m€) 2016-17 Geliri (m€)
1 (2) Real Madrid

750.9

  674.6
2 (3) FC Barcelona

690.4

  648.3
3 (1) Manchester United

666 

 676.3
4 (4) Bayern Munich

629.2 

 587.8
5 (5) Manchester City

568.4 

 527.7
6 (7) Paris Saint-Germain

541.7

  486.2
7 (9) Liverpool

513.7 

 424.2
8 (8) Chelsea

505.7 

 428.0
9 (6)

Arsenal

439.2 

 487.6
10 (11) Tottenham 

428.3 

 359.5
11 (10) Juventus

394.9 

 405.7
12 (12) Borussia Dortmund

317.2 

 332.6
13 (13) Atletico Madrid

304.4 

 272.5
14 (15) Inter

280.8 

 262.1
15 (-)

Roma

250

  171.8
16 (16) Schalke

243.8 

 230.2
17 (20) Everton

212.9 

 199.2
18 (-) Milan

207.7 

 191.7
19 (-) Newcastle

201.5 

 99.7
20 (17) West Ham

197.9 

 213.3

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