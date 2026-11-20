Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, bu hafta başından geçen komik bir olayı anlattı. İtalyan çalıştırıcı, antrenman sahasına ulaşmak için kilitli bir kapının üzerinden atlamayı düşündüğünü, ancak gülünç duruma düşmemek için bu fikirden vazgeçtiğini açıkladı.

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İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre, Gattuso da milyonlarca kişinin ilgisini çeken ve önceki sürümünün çıkışından 13 yıl sonra geri dönüşünü bekleyen çok sayıda futbolcuyu heyecanlandıran "Grand Theft Auto" oyununun piyasaya sürülmesi gibi dünya çapındaki bir olayı görmezden gelemedi.

Bazı oyuncular yeni oyunu deneyimleme konusundaki heyecanlarını dile getirdi. Bunlardan biri olan Lazio oyuncusu Dele Bashiru, "Dün indirdim ama henüz oynamadım, bugün oynayacağım" dedi.

Bashiru, takımın soyunma odasında video oyunlarıyla en çok ilgilenen oyuncuların kendisi ve takım arkadaşı Nuno Tavares olduğunu açıkladı.

Oyuncularından birinin gece geç saatlere kadar "Grand Theft Auto 6" oynamasının kendisi için sorun olup olmayacağı sorulan Gattuso şu yanıtı verdi: "Biri PlayStation'da oyun oynamak istiyorsa bu onun kendi meselesi. Bu oyunun gerçekten çıktığını bile bilmiyorum, neden bahsettiğinizi de bilmiyorum."

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Gattuso şöyle devam etti: "Böyle bir sorunu hiç düşünmüyorum. Bir oyuncunun yanına gidip ona ne zaman yattığını ya da Grand Theft Auto oynayıp oynamadığını sormak aklımın ucundan bile geçmedi."

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Deneyimli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "Yarın sabah saat 09.00'da hep birlikte kahvaltı yapacağız. Orada son derece dikkatli olacağım ve birinin gece geç saatlere kadar uyanık kalıp kalmadığını göreceğim."

Öte yandan, duygusal kişiliği ve spontane davranışlarıyla tanınan İtalyan teknik adam, bu hafta başından geçen komik bir olayı da anlattı. Antrenman sahasına geldiğinde ana kapıyı kapalı bulan Gattuso, başka bir yerden girmeyi düşünmek zorunda kaldı.

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Gattuso gülümseyerek, "Alışkanlıklara bağlı uğur ve uğursuzluğa inanan biri olduğum için bu sefer de aynı şeyi yapmayı düşündüm" dedi.

Lazio'nun teknik direktörü, daha önce bir antrenmana geç kalmamak için evinin kapılarından birini kilitli bulunca üzerinden atladığı bir olayı hatırlattı.

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Ancak Gattuso bu kez aynı davranışı tekrarlamayı düşünse de sonunda vazgeçerek başka bir yoldan girmeyi tercih etti. İtalyan çalıştırıcı bu durumu şöyle açıkladı: "Arabayı kapının önüne bırakıp üzerinden atlamak istiyordum, ama sonra aptal durumuna düşmemeyi tercih ettim ve başka bir girişten içeri girdim."

Bu komik anların dışında Gattuso, geçen yaz göreve geldiği Lazio'daki deneyimi hakkında da ciddi açıklamalar yaptı. Kulüpte bulunmaktan mutlu olduğunu ve uzun süre burada kalmak istediğini vurguladı.

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Gattuso bu konuda şunları söyledi: "Burada kendimi rahat hissediyorum ve uzun süre kalmayı umuyorum. İnsan, iyi çalışmak için gereken tüm koşulların bulunduğu böyle bir yere geldiğinde, oraya yerleşmeyi ve kök salmayı düşünmesi gayet doğal."