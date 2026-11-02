Manchester United'ın teknik direktörü Michael Carrick, takımın kötü sonuçları ve Premier Lig'de düşme hattına yaklaşması nedeniyle giderek artan bir baskı altında bulunuyor; ancak İngiliz teknik adam kendi geleceğiyle ilgilenir görünmüyor ve dikkatini, sezonunu kurtarmak ve taraftarların güvenini yeniden kazanmak için yeni bir fırsat niteliği taşıyan Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma karşılaşmasına vermeyi tercih ediyor.

Manchester United, geçen eylül ayında Azerbaycan takımı Sabah'ı yenmesinin ardından herhangi bir galibiyet alamayarak 1980'li yıllardan bu yana en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Bu durum Carrick'in geleceğine ilişkin tahminleri artırırken, kulüp kendisine bir şans daha vermeyi sürdürüyor. Carrick, yarın "Old Trafford" sahasında oynanması planlanan Roma maçında takımı yedek kulübesinden yönetecek.

Carrick, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında takımdaki geleceğiyle ilgili şunları söyledi: "Geleceği öngöremem, ne olacağını kimse bilmiyor. Yarınki maçı büyük bir heyecanla bekliyorum. Aldığımız sonuçlara bakınca deli olduğumu düşünebilirsiniz, ama ne olursa olsun, olsun; işlerin bizi nereye götüreceğini göreceğiz."

İngiliz teknik adam, şu anki önceliğinin soyunma odasındaki ruhu yeniden kazanmak olduğunu vurgulayarak, hayal kırıklığı yaratan sonuçlara rağmen oyuncularının yeteneklerine güvendiğini belirtti.

Gelecek maçlar MUN Şampiyonlar Ligi 15:00 ROM

Şöyle konuştu: "Oyuncuları tanıyorum ve neler yapabileceklerini biliyorum. Bunu zaman zaman gösterdik ve son maçta potansiyelimizden bir parça gördük. Harekete geçmeli ve hızlı bir değişim yaratmalıyız."

Carrick sözlerine şöyle devam etti: "Bu hafta iki önemli maçımız var ve bu, hücum etmek ve bizim için harika bir gece yaratmak için bir başka mükemmel fırsat", Avrupa karşılaşmasının önemine ve takımı önümüzdeki günlerde bekleyen zorluklara dikkat çekerek.

Fikstür, Manchester United'a nefes alma şansını fazla tanımıyor; zira takım, Premier Lig'de Aston Villa ve Liverpool'a karşı iki zorlu karşılaşmaya çıkmadan önce Roma'yı ağırlıyor. Bu da takımı, dengesini yeniden sağlaması açısından gerçek bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.

Öte yandan Carrick, saha içi disiplinine ilişkin eleştirilere karşı oyuncularını savunarak, sonuçların kötüleşmesinin bağlılık eksikliğiyle ilgili olmadığını vurguladı.

Şunları söyledi: "Bunu daha önce de söyledim, oyuncuların bağlılığından kesinlikle şüphe etmiyorum. Daha iyi kararlar alabiliriz, ama bağlılık konusunda kesinlikle hiçbir eksiklik yok."