“Deli miyim?!” Jurgen Klopp, Almanya'nın Hollanda maçı öncesi savunma derinliği konusunda sert çıktı

Almanya Teknik Direktörü Jurgen Klopp, kadro rotasyonu politikasını savundu ve takımının savunmadaki olağanüstü derinliğini övdü. Klopp, Hollanda ile oynayacakları belirleyici UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde taktiksel tercihlerini anlattı.

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Klopp, Hollanda sınavı öncesinde kadronun fiziksel yükünü yönetiyor

Almanya, Berlin'de kazanması hâlinde çeyrek finale yükseleceğini bilerek Hollanda ile oynayacağı son UEFA Uluslar Ligi A2 Grubu maçına çıkacak. Teknik direktör Jurgen Klopp, özellikle Sırbistan'ın uzun top taktiğine karşı Malick Thiaw'ı tercih edip Nico Schlotterbeck'i yedek bırakmasının ardından kadro seçimine ilişkin kaçınılmaz sorularla karşılaştı.

Hollanda'nın teknik beceriye ve topa sahip olmaya dayalı bir oyun sergilemesi beklendiğinden, başka taktiksel değişiklikler de bekleniyor.

Klopp, planlı rotasyonla 96 dakikanın tamamında yüksek fiziksel tempoyu koruma hedefinden ödün vermiyor.

İlk 11 tercihlerinden çok maçın tamamındaki etkiye odaklanıyor

Oyuncu seçimleri ve öne çıkan performansların bir sonraki maçta ilk 11'i garantileyip garantilemediği sorulduğunda Klopp, kadro yönetimine ve oyuncuların zihinsel durumuna bütüncül yaklaşımını anlattı.

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Klopp, "Kararımı verdim ama size söylemeyeceğim. Genel olarak hayatta biri çok iyi oynarsa yeniden oynama şansı elbette artar. Ancak birkaç gün sonra onu hemen ilk 11'de oynatmak zorunda değilsiniz; her şey dikkatle değerlendirilmeli," dedi.

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"Benim için en önemli şey, takımın 95 ila 96 dakika boyunca yüksek tempoyu koruyabilmesi. Maça başlayan oyuncu önemli ama maçın sonunda sahada olan oyuncudan çok daha önemli değil."

Savunmada katı bir hiyerarşiye gerek görmüyor

Klopp, Almanya'nın stoper seçeneklerini de hararetle savunarak millî takımın savunmanın merkezinde olağanüstü bir derinliğe ve esnekliğe sahip olduğunu vurguladı.

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Klopp, "Bu durum hakkında her zaman olumlu konuştuğum için deli olduğumu düşünebilirsiniz. Ama son aylarda, onları satın alma niyetim olmadığı hâlde, savunmacıların videolarını izlemek için çok zaman harcadım. Stoper mevkisi, takımımız adına kendimi çok, çok, çok güvende hissettiğim bir alan," diye vurguladı.

"Buradaki oyuncular üst düzey. Waldemar Anton sakatlığı nedeniyle evinde ve o da üst düzey bir oyuncu. Alttan gelen 21 yaş altı kuşağını saymıyorum bile. Şu anda katı bir hiyerarşi oluşturmaya gerek görmüyorum."

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Teknik becerisi yüksek rakiplere karşı taktiksel esneklik

Klopp, savunma hattının dizilişinin sabit kalmayacağını, her rakibin kendine özgü fiziksel ve taktiksel özelliklerine göre değişeceğini açıkladı.

İster teknik becerisi yüksek savunmacıları yeniden görevlendirsin, ister belirli forvet profillerine karşı uzman oyuncular kullansın, Klopp'un maç planı hazır.

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Almanya, teknik direktörünün planını uygulamaya ve Berlin'de güçlü bir mesaj verecek galibiyeti almaya tamamen hazır.