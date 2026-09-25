Roma o dönemde Dybala'ya efsanevi 10 numaralı formayı vermek istiyordu, ancak kulüp ikonu Totti perde arkasında bu girişime engel oldu.

2006 dünya şampiyonunun kitabında anlattığına göre, Giallorossi'nin kulüp yönetimi o dönemde bu konuyu onaylatmak için dolaylı yoldan kendisine başvurdu. ABD'li sahibi konsorsiyumun planına göre Totti, sembolik anlamı büyük olan bu numarayı Colosseo Quadrato'da düzenlenecek gösterişli bir tanıtımda yeni transfere bizzat takdim edecekti.

Totti, kendi anlatımına göre buna dehşet içinde tepki verdi. Yanıtı şu oldu: "Hepiniz çıldırdınız mı?" Eski kaptanın derdi kıskançlık değil, kendisinin almadığı bir kararın sorumluluğunu üstlenmek zorunda bırakılmamasıydı.

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Paulo Dybala, Juventus'ta hangi sırt numarasını giydi?

Yetkililere formayı kendi başlarına vermekte serbest olduklarını söyledi: "Eğer cesaretiniz varsa, ona kendiniz verin." Oyuncuya yönelik olarak ise takdirini vurguladı: "Oyuncuya karşı hiçbir şeyim yok. Aksine, onu çok seviyorum, insan olarak da. Harika bir çocuk. Ama şu yanıtı verdim: Eğer bunu yapmak istiyorsanız, beni işin içine katmadan yapın."

Dybala, daha önce yine 10 numaralı formayla sahaya çıktığı Juventus'tan İtalya'nın başkentine transfer oldu. Kulüp efsanesinin vetosunun ardından Arjantinli oyuncu sonunda, Torino'daki döneminin başında da taşıdığı 21 numarayı seçti.

Totti şu sözlerle gerekçesini açıkladı: "Başka bir numaranın seçimiyle ilgili sorumluluğun - benim kesinlikle hiçbir ilgimin olmadığı bir kararın - üzerime kalmasını istemedim. Roma'da 10 numara ağır bir anlam taşır ve bu kaçınılmaz olarak benimle karşılaştırmalara yol açardı." Sportif açıdan ise hücum oyuncusuna hâlâ olumlu bakıyor: "Benim için ölçü şu: Dybala fitse, fark yaratabilir."

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Francesco Totti, 10 numaralı Roma formasının yabancı bir oyuncuya verilmesini istemiyor

Genel olarak Totti, eski forma numarasının bir daha asla verilmemesinden yana değil: "Kendimi çok net ifade etmek istiyorum: Roma'da 10 numaralı formayı asla kalıcı olarak emekliye ayırmazdım. Bu, çocukların harika bir hayalini ellerinden almak gibi olurdu. Her gün yeni bir Totti'nin ortaya çıkmasını umuyorum. Roma'da doğmuş, Roma'da büyümüş ve tüm hayatı boyunca, sonsuza kadar Roma'yı seçen biri."

Yabancı oyuncular söz konusu olduğunda ise bu numaranın verilmesine eleştirel yaklaşıyor: "Dünyanın öbür ucundan gelen, sadece sınırlı bir süre kalan ve sonra tekrar giden birine bu formayı vermek başka bir şey olurdu. Bu, yalnızca Roma'da potansiyel olarak 15 ya da 20 yıl oynayabilecek birine emanet edilmesi gereken, fazla önemli ve anlamı çok büyük bir sembol."