Eski Premier League kalecisi Brad Friedel, Marcus Rashford ve Kobbie Mainoo'nun Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino yönetiminde parlayacağına inanıyor. Amerikalı efsane, Dele Alli'nin Tottenham Hotspur'daki yükselişini Arjantinli teknik adamın antrenörlük becerisinin kanıtı olarak gösterdi.

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Yeni teknik adam zor durumdaki kadroyu devralıyor

Friedel, Pochettino'nun gelişinin, Michael Carrick'in perşembe günü görevden alınmasının ardından Old Trafford'da bir toparlanma başlatabileceğine inanıyor. Pochettino, gelecek hafta iki buçuk yıllık sözleşmeyle göreve başlayacak. Premier League'de sekiz maçtır kazanamayan Manchester United, puan tablosunda 18. sırada bulunuyor. Bu kötü gidiş sırasında büyük sıkıntı yaşayan Rashford, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı sekiz maçta gol veya asist kaydedemedi.

Tottenham'daki model, genç oyuncuların yeniden yükselişine ilham veriyor

2015'te 18 yaşındaki Alli'yi transfer eden Arjantinli teknik adamın yönetiminde oyuncu, 194 maçta 55 gol ve 48 asist kaydetti. Alli ayrıca 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı ve PFA Yılın Takımı'na seçildi. Bu dönemde Tottenham bir kez ikinci, iki kez üçüncü oldu ve tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.

Eski ABD kalecisi Friedel, talkSPORT'ta Sam Matterface, Gabby Agbonlahor ve Scott Minto'ya konuşurken Rashford ile Mainoo'nun neden benzer bir yol izleyebileceğini şöyle anlattı: “Bence tecrübeli bir oyuncuyu ikna etmeye çalışmaktansa büyük potansiyele sahip genç oyunculardan bazılarına destek olacaktır.

“Mauricio'nun özellikle ilgilendiği oyunculardan biriyse Marcus Rashford onun yönetiminde gerçekten gelişebilir. Mainoo ve onun gibi oyuncular da öyle. Spurs'e geldiğinde Dele Alli ile yaptıklarına bakın; durum bir bakıma benzerdi. Kulüpte kurmak istediği sisteme ve kültüre uygun gördüğü oyunculara kendilerini çok değerli hissettirmekte çok iyi.

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“Bu konuda mükemmel ve tüm ekibi de çok iyi. Anlayış gösterip size değer verildiğini hissettiriyorlar, sıkı çalışmanızı sağlarken kendinizi belki de olduğunuzdan daha iyi hissetmenizi sağlıyorlar.

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“Birçok Manchester United maçını izledik. Hatta bazı maçların ardından, ‘Bazen rakipleri onlardan daha fazla mücadele ediyor’ dedik. Bu kabul edilemez. Oyunun bu yönüne hiç müsamaha göstermeyecek ve formanın arkasında hangi ismin yazdığı onun için hiçbir şey ifade etmeyecek.”

Sözleşme çıkmazı takım kaptanını sınayacak

Portekizli orta saha oyuncusunun Manchester'daki uzun vadeli geleceği belirsizliğini korurken, göreve gelecek teknik direktörün takım kaptanı Bruno Fernandes'e nasıl yaklaşacağı da merak konusu. Kaptan, kulüp yönetiminin ikinci yeni sözleşme teklifini de reddetti. Mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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Pochettino'nun oyun kurucuyu A takım kadrosunda tutmak isteyip istemeyeceği sorulan Friedel şöyle devam etti: “Bence yetenekli oyuncuları kulüpte tutmak isteyecektir ama Bruno'nun egosu varsa buna müsamaha göstermez. Bruno'yu şahsen hiç tanımıyorum. Bence Mauricio aptal değil. En iyi oyuncuları sahada görmek isteyecektir ama onların tamamen bağlı olmasını da bekleyecektir.

“Böyle değillerse kulüpten ayrılmaları için hızla harekete geçer. İlk etapta onunla çalışmaya gayret edeceğini düşünüyorum. Uyum sağlayamayacağına karar verirse de onu değiştirmekte sorun yaşamaz.

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“Çok kaliteli bir oyuncu, bunu hepimiz biliyoruz. Mauricio kulüpte bir kültür oluşturur. Bruno bunu benimsemeyecekse kulüpten ayrılır.”

Yeni dönemin ilk sınavı Liverpool'a karşı

Pochettino, Haiti'ye karşı oynayacakları maçların ardından ABD'deki görevinden ayrılacak ve gelecek hafta Manchester'da çalışmaya başlayacak. Old Trafford'daki dönemi, 22 Kasım'da ezeli rakip Liverpool'a karşı zorlu bir Premier League sınavıyla başlayacak. Kulübü düşme hattından çıkarmak için takıma yılmadan çalışma anlayışını aşılaması ve tecrübeli yıldızlarının tam bağlılığını sağlaması büyük önem taşıyacak.