İngiliz yıldızın kariyerinde büyük bir etkisi olan Mitchell, Dele Alli'nin bir güven ortamında yeniden parlayabileceğini söylüyor.

Beşiktaş, belki de Türkiye'deki yaz transfer sezonunun en büyük hamlesine imza atmak üzere.

Tottenham taraftarlarının adına şarkılar yazdığı, Mesut Özil'den daha iyi olduğunu haykırdığı Dele Alli, Everton'dan Beşiktaş'a transferini tamamlıyor.

Bu transfer, dolaylı yoldan AS Monaco Sportif Direktörü Paul Mitchell'i de ilgilendiriyor. Zira kendisi, İngiliz orta sahayı ufak yaşlarda keşfeden adam.

Dolayısı ile bu konuda elbette söyleyecekleri var.

Paul Mitchell, Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferi hakkında ne dedi?

2015'te Dele Alli'yi Tottenham Hotspur'a getiren Mitchell, İngiliz futbolcunun Beşiktaş'ta "ritmini" yeniden bulacağını düşündüğünü söyledi.

Get French Football News'ten gazeteci Luke Entwistle'a konuşan Mitchell, bu transferle ilgili şu yorumu yaptı:

"Açıkçası Dele'yi çok iyi tanıyorum. O olağanüstü yetenekli bir futbolcu. Sadece, kariyerinin bu anında biraz ritmini kaybetmiş gibi görünüyor.

"Kalitesinden hiç şüphem yok. Bence en iyi formunu yeniden keşfedebileceği bir yer arıyor. İnsanların kariyerlerinde de futbolcuların kariyerlerinde de bu tarz durumlar olabilir.

"Dele, en iyi performanslarını yeniden sunmak için yeni bir yere, hatta yeni bir kültüre ihtiyacı olduğunu düşünüyorsa, bunun büyük bir destekçisiyim. Her İngiliz taraftarın onu en üst seviyede görmek istemesini seviyorum.

"Everton'da en iyi formunu bulmuş gibi görünmüyor. Ancak bence hâlâ büyük bir potansiyele sahip. Dele'yi 11 yaşından beri tanıyorum ve o her zaman, meydan okuma ne kadar büyükse, platform ne kadar büyükse, o kadar iyi tepki veren bir oyuncu oldu.

"Umarım küresel sahnede kendisine meydan okuyarak, en iyi halini geri döndürebilir.”

"Dele Alli'nin güvene ihtiyacı var"

Sportif direktör, Alli'nin toparlanabilmesi için ne yapması gerektiği sorulduğunda ise şunları söyledi:

"Bence her oyuncu, dışarıdan ne kadar kendisinden emin görünürse görünsün, en iyi formunu bulmak için yine de etrafında bir güvene ihtiyaç duyar. Buna tekrar sahip olduğunda, bunu bir kez daha hissettiğinde onu en iyi şekilde görebileceğimizi düşünüyorum.

"Onun büyük bir hayranı, onu okul çağından beri izleyen ve kariyerine aktif olarak etki eden ve onun için en iyisini dileyen biri olarak, bu transferin onu yeniden en üst seviyeye çıkarmasını umuyorum.”