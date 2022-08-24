Dele Alli, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor: Sözleşme şartları nasıl olacak?

Siyah-beyazlılar, tüm şartlarda anlaşma sağladıkları 26 yaşındaki on numarayı İstanbul'a getiriyor.

Beşiktaş bir süredir gündemine aldığı Dele Alli transferinde mutlu sona adım adım ilerlerken İngiliz oyuncu bu gece Atatürk Havalimanı'nda olacak.

Dele Alli, League One ekibi MK Dons'tan Tottenham'a imza attığı yıllarda ümit veren oyunuyla hem Kuzey Londra ekibi hem de İngiliz taraftarlar için heyecan yarattı.

Ancak henüz genç yaşında performansında düşüş yaşayan on numara, Premier Lig'de işleri bir türlü yoluna koyamadı. Şimdi ise yeni bir meydan okuma için Süper Lig'e doğru yola çıktı.

Dele Alli, İstanbul'a ne zaman gelecek?

Siyah-beyazlıların bir süredir Dele Alli'yi gündemine aldığı ve 26 yaşındaki oyuncuyu Everton'dan kiralamak istediği biliniyordu.

Beşiktaş, İngiliz oyuncunun bu gece 01.00 - 01.30 saatleri arasında Atatürk Havalimanı'nda olacağını doğruladı.

Dele Alli için tüm şartlarda anlaşma sağlayan kulüp, sağlık kontrollerinin ardından imza için masaya oturacak.

Sözleşme şartları nasıl olacak?

Beşiktaş'ın Dele Alli'yi Everton'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katacağı biliniyor. Ancak oyuncunun sözleşme şartları henüz resmi olarak açıklanmadı.

Siyah-beyazlıların, 26 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacağı söylenirken bu transfer için kiralama bedeli ödemeyeceği iddia ediliyor.