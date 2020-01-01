Del Piero: Zidane saf futboldu

Juventus efsanesi Alessandro del Piero, eski takım arkadaşı Zinedine Zidane'nın futbolculuk yeteneklerinden övgüyle söz etti.

Teknik Direktörü Zinedine Zidane'nın futbolculuk döneminden takım arkadaşı Alessandro del Piero, Fransız efsanenin başarılarını ve yeteneklerini değerlendirdi.

Instagram canlı yayınında konuşan Del Piero, 'ta beraber forma giydiği Zidane hakkında şöyle konuştu:

"Zizou takıma katıldığında sessiz ve oldukça mütevazı bir delikanlıydı; ama takıma çok iyi bir şekilde uyum sağladı. Juventus'ta futbolcu olarak çok fazla yol katetti. Zaten yetenekliydi ancak birçok yönden kendini geliştirmeyi başardı."

Daha fazla takım

"Birlikte beş harika yıl geçirdik. Çok daha fazla başarı elde edebilirdik. Oyun tarzına, tekniğine; onu izlemenin zevkine baktığınız zaman Zidane, saf futboldu. Başardığı şeyler inanılmazdı. Milli takımına ve Real Madrid'e çok şey kattı."