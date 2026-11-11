Alessandro Del Piero, Juventus'un eski kaptanı ve şu anda yorumcu. Torino'daki Allianz Stadium'da düzenlenmekte olan Social Football Summit kapsamında konuştu.

TIKTOK

"TikTok'taki ilk videomu hatırlıyorum, benim için duygusal bir andı. Sosyal medyaya her zaman merakla baktım. Görünürlük sağladığı için takip edilmesini de önemli buldum. Sosyal medya eğlencenin ötesine geçebilir. Topluluk çok geniş ve farklı amaçları var. O video (en çok yayılan videosu) önemli bir mesaj içindi."

DÜNYA KUPASI

Gelecek maçlar JUV Serie A 06:30 VEN

"2006'nın 20. yıl dönümü söz konusuydu. Dünya Kupalarını her zaman takip ettim, çoğunda da görev alıyorum. Bu kez, grupları daha iyi tanımak için quizler ve etkileşimler hazırlamamızı sağlayan bir iş birliği yaptık. 2026 Dünya Kupası, birçok nedenle İtalya'daki topluluğa uzak geliyordu; biz de yakınlaşmak için bunu yaptık. Dünya Kupası üç ülkede oynanıyordu, birçok stat tanınmıyordu... Benim için keyifli ve eğlenceliydi. En tutkulu futbolseverlerin mutlaka bildiği ama birçok kişinin belki de bilmediği pek çok şeyi öğrenmenin de bir yoluydu. Bu tür organizasyonlarda statlar olağanüstü, içeride yaşanan duygular eşsiz."

"Nostalji mi? Kaçınılmaz olarak bazı şeyler anıları canlandırdı. Tarihler, katılan takımlar. Ne yazık ki biz yoktuk. Katar'daki Dünya Kupası dışında bu süreç, insanı ürperten tarihî ve nostaljik anları hatırlatıyor. 2006'daki yarı final ve final hâlâ tüylerimi diken diken ediyor. Oradaydım ve o anların içindeydim. İtalyanlar olarak büyük işler yapabildiğimizin altını çizmek gerekiyor."

Del Piero sözlerini şöyle sürdürdü: "Hepimiz 9 Temmuz 2006'da nerede olduğumuzu hatırlıyoruz. Bazıları, hatta birçoğu henüz doğmamıştı. Ben 82 Dünya Kupası'nı hatırlıyorum, sekiz yaşındaydım. O mutlu anları hatırlamak bize iyi geliyor."

SOSYAL MEDYA

"Belirli bir topluluğa ya da yaş grubuna yönelik video yapmıyorum. Brezilya, Endonezya gibi üç ülke var; birkaç hazırlık maçı dışında oralarda hiç oynamadım ama birçok kişi oralardan geliyor. Belli anlarda kim olduğumu göstermek istiyorum. Kendiliğinden ve doğrudan iletişime inanıyorum, başkalarını memnun etmek için bir şeyler yapmak istemiyorum. Sosyal medyada olmadığımız bir kişiliği biraz fazla yaratıyoruz. Kusurlarımı göstermek daha iyi; yeter ki olduğum kişiyi göstereyim."

KADIN FUTBOLU

"Kadın sporu gelişti. Başta İtalya Millî Takımı'nın, ardından Juventus gibi kulüplerin yaptıkları ortada. Futbol oynayan bir kızım var; Avustralya'dan ABD'ye, oradan İspanya'ya geçti. Spor, cinsiyet ve ırk ayrımı gözetmez; güzel yanı da bu.

Ben küçük bir kasabada doğdum. Babamın ve ağabeyimin bana aşıladığı büyük bir tutkum vardı. Bu, futbolu izleyen pek çok çocuğun paylaştığı bir tutku. 13 yaşımda önemli bir taşınma yaşadım. Evimi hiç özlemedim, zor zamanlarda bile ileriye baktım. Bütün fedakârlıkları geleceğe bakarak ve önemli başarılara ulaşmayı umarak yaptım. Sonra 18 yıl boyunca benim şehrim olan bu şehre taşındım. Ardından Avustralya, ABD, İspanya... Şimdi İtalya'ya döndüm. Avustralya'ya taşınmak hayatımı değiştirdi çünkü farklı dünyalara açıldım. Kendimi hiçbir zaman futboldan uzakta düşünmemiştim. Bugün futbolun içindeyim; televizyonda çalışıyorum ve onu başka bir açıdan görüyorum ama ortak payda futbol ve tutku. Bugün futbolun içindeyim; televizyonda çalışıyorum ve onu başka bir açıdan görüyorum ama ortak payda futbol ve tutku. Bugün de başlangıçtaki ruhum aynı: Her şeyi yüzde 100 yaparım, yoksa hiç yapmam."

DEL PIERO'NUN TELEFONU

"Telefonumda neler görürdünüz? Tabii ki eğlenmek için kullanıyorum. Oradan geçen bir genç var... Yok, söylemeyeceğim. Eğlence içerikleri, hayvanlar, eğlendiren hayvanlar... Kedilerin ve köpeklerin yaptıkları inanılmaz şeyler var. Sporda ise günümüz oyuncularına ve geçmişteki oyunculara ilişkin istatistikleri çok seviyorum".

"Her şeye alçakgönüllülükle yaklaşıyorum, bu format devam edebilir. Ana fikir aynı kalabilir. Asla dans videoları çekmeyeceğim, ilgi çekici olmazlar. Ben dans eder miyim? Şu anda edemem. Ayrıca kendimi bilgilendirmeye devam etmek istiyorum. Edindiğim bilgiler kişisel eğitimime ya da genel olarak hayatta işime yarayacak konulara yönelik olabilir."